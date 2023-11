Deutsche Bank priznala vpletenost v nezakonit kartel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Največja nemška banka Deutsche Bank je evropskim regulatorjem priznala vpletenost v nezakonit kartel, s tem pa odgovornost za svoja ravnanja. Posledično se je izognila kazni v višini 156 milijonov evrov. Komisija pa je zaradi nezakonitega dogovarjanja oglobila nizozemsko banko Dutch Rabobank, in sicer v višini 26,6 milijona evrov.

Dutch Rabobank je bila kaznovana zaradi kartelnega določanja cen in izmenjave strategij za trgovanje z obveznicami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do nezakonitih dogovorov je prišlo med letoma 2006 in 2016.

V Bruslju so ob tem poudarili, da lahko vsak, ki so ga banke s svojim ravnanjem oškodovale, zahteva odškodnino pred nacionalnim sodiščem. To velja tudi, če je udeležencem kartela dodeljena imuniteta pred globami.