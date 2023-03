Delnice Credit Suisse znova strmoglavile

V luči propada ameriške banke Silicon Valley Bank (SVB) med vlagatelji še vedno vlada zaskrbljenost glede širšega bančnega sistema. Delnice druge največje švicarske banke Credit Suisse so v dopoldanskem trgovanju strmoglavile za 24 odstotkov, kar je novo zgodovinsko dno. Trgovanje je bilo ustavljeno, saj je največja delničarka banke, Savdska nacionalna banka, sporočila, da ji ne more zagotoviti nobene nadaljnje finančne pomoči, poroča Reuters. Delnice so sicer velik padec utrpele že v ponedeljek.

Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se ob začetku današnjega trgovanja tudi sicer znižali. Borze v Nemčiji in Franciji so padle za več kot tri odstotke, v Italiji in Španiji pa za več kot štiri odstotke.

Rahlo pada tudi vrednost evra. Na borzi v Frankfurtu je bilo treba okoli 9.20 za en evro odšteti 1,0732 dolarja, kar je 0,01 odstotka nižje kot ob koncu trgovanja v torek. Evropska centralna banka je v torek določila referenčni tečaj evra pri 1,0737 dolarja.