Delavci stavkali v več Amazonovih logističnih centrih

V več evropskih logističnih vozliščih ameriškega tehnološkega velikana Amazon, ki je med drugim vodilna svetovna spletna trgovina, so danes delavci stavkali. Na t. i. črni petek, ki na začetku praznične sezone velja za enega najpomembnejših dni za trgovce, so delavci prenehali delati v Nemčiji, Združenem kraljestvu in Italiji.