Dars do konca novembra prodal sedem odstotkov več vinjet

Dars je v devetih mesecih letos prodal 1.033.854 letnih vinjet, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem se je prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) povečala za 27 odstotkov na 5.476 vinjet, za osebna vozila (cestninski razred 2A) za šest odstotkov na 959.653, za kombije (razred 2B) pa za sedem odstotkov na 68.725 vinjet.

Prodaja mesečnih vinjet je v devetih mesecih ostala skoraj nespremenjena pri 1.916.942 kosih. Prodaja mesečnih vinjet je za osebna vozila ostala pri 1.820.220 kosih, za kombije pa se je povečala za dva odstotka na 96.722 vinjet, so za STA povedali na Darsu.

Prodaja polletnih vinjet je v obsegu 21.039 vinjet nižja za en odstotek. Prodaja tedenskih vinjet se je medtem povečala za 11 odstotkov na 5.081.846 vinjet. Najbolj, za 19 odstotkov, se je povečala prodaja tedenskih vinjet za motorna kolesa (68.044), za osebna vozila se je povečala za 11 odstotkov na 4.717.064, za kombije pa za devet odstotkov na 296.738 tedenskih vinjet.

Cestninski nadzorniki Darsa so letos do 27. novembra zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjete izdali 54.080 plačilnih nalogov. Letos je bilo 29.700 kršiteljev tujcev, so zapisali na Darsu in dodali, da je bilo največ vozil nemških registrskih oznak.

V primerjavi z letom 2020, ko je izbruhnila pandemija covid-19, je Dars v devetih mesecih leta prodal za 96,37 milijona evrov več vinjet.