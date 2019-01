Danes začetek stečaja Tomosa

Okrožno sodišče v Kopru je danes začelo stečajni postopek nad proizvajalcem dvokoles Tomos. Za upravitelja je imenovalo Štefana Verna, upniki pa imajo do 3. aprila čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic. Predlog za stečaj so na sodišče dali delavci po tem, ko niso dobili izplačanih plač in regresa.

Ker v podjetju Tomos v 15 dneh po prejemu predloga za začetek stečajnega postopka niso ugovarjali, da niso insolventni ali da upnikova oziroma delavčeva terjatev ne obstaja, niti niso vložili zahteve za odložitev odločanja o predlogu za začetek stečaja, se v skladu z insolventnim zakonom domneva, da je podjetje insolventno.

"Zato je sodišče odločilo, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek," izhaja iz sklepa sodišča, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Delavci predlog za stečaj podjetja vložili novembra

Tomosovi delavci so predlog za stečaj družbe vložili novembra lani. Kot je takrat za STA povedal sindikalist Skei Sašo Ristič, so delavci to storili po tem, ko niso dobili izplačanih plač, prispevkov, regresa in v nekaterih primerih niti solidarnostnih pomoči. Direktor in lastnik Iztok Pikl je takrat za Primorske novice ocenil, da podjetje še ni zrelo za stečaj, ob tem pa pojasnil, da delavcem dolguje regres in dve plači.

Pikl oziroma njegovo podjetje MPO Kabel je Tomos prevzel leta 2015, potem ko se je idrijska Hidria - ta je Tomos prevzela leta 1998 in se konec 2012 za krajši čas odločila celo za likvidacijo podjetja in zaprtje koprske tovarne, a nato proizvodnjo obnovila - odločila, da ga v sklopu prodaje nestrateških naložb proda.