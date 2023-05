Daikin Europe z 20-odstotno rastjo prometa zaradi velikega povpraševanja po nizkoogljičnih rešitvah ogrevanja in hlajenja

Oglasno sporočilo

Daikin Europe N.V. je objavil rezultate svoje finančne skupine za proračunsko leto 2022, ki se je končalo 31. marca 2023. Zaradi velikega povpraševanja po nizkoogljičnih rešitvah za ogrevanje in hlajenje Daikin poroča o 20-odstotni rasti prometa v EMEA , ki zdaj znaša 5,2 milijarde evrov, kar je najboljši rezultat podjetja do zdaj . Daikin Central Europe s sedežem na Dunaju je kot podružnica z rekordno prodajo na 16 trgih v srednjeevropski regiji pomembno prispevala k temu uspehu.

Foto: Daikin

Daikin Europe je v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki (EMEA) vodilni na trgu klimatskih naprav, ogrevanja, prezračevanja in hlajenja (HVAC&R). "V proračunskem letu 2022 poročamo o pomembni skupni rasti prodaje v EMEA, ki presega ambiciozne cilje našega petletnega strateškega načrta Fusion25. Naše nizkoogljične inovacije ogrevanja in hlajenja, razvite v in za EMEA, prispevajo k energetskemu prehodu v regiji," pravi Masatsugu Minaka, predsednik uprave Daikin Europe N.V. in višji izvršni direktor Daikin Industries Ltd.

"Kljub nenehnim globalnim izzivom, vključno s stalnim pomanjkanjem komponent, motnjami v dobavni verigi, energetsko krizo v Evropi z rekordno visokimi cenami plina, visoko inflacijo in nižjo kupno močjo, nam je uspelo uspešno nadaljevati svojo pot rasti v regiji Srednje Evrope," pravi Carl Lievens, generalni direktor Daikin Central Europe s sedežem na Dunaju.

Okrepljen vodilni položaj na trgu

V stanovanjskem segmentu je Daikin okrepil svoj vodilni položaj na trgu. Povpraševanje po ogrevanju s toplotno črpalko na evropskem trgu je raslo hitreje kot kadarkoli prej – več kot 40 odstotkov v primerjavi z letom 2021, kar je posledica ukrepov EU za razogljičenje evropskega stavbnega fonda in pospešitev neodvisnosti od fosilnih goriv. Zahvaljujoč naložbam v evropske proizvodne zmogljivosti je Daikin hitreje kot konkurenca pridobil dodaten tržni delež.

Rast prodaje v segmentu ogrevanja stanovanjskih objektov so poganjali predvsem Daikinovi ogrevalni sistemi s toplotno črpalko zrak-voda (Daikin Altherma). Ti so že vrsto let priljubljeni v novogradnjah stanovanjskih objektov, zdaj pa so vstopili tudi na trg obnove kot popolna alternativa za vse vrste ogrevalnih sistemov na fosilna goriva.

Drugi razlog je vse večja priljubljenost uporabe klimatskih naprav Daikin za stanovanjske zgradbe kot energetsko učinkovite rešitve ogrevanja. Pri tem gre namreč za toplotne črpalke zrak-zrak, ki zagotavljajo tako hlajenje kot ogrevanje.

"Z naraščajočim povpraševanjem po toplotnih črpalkah je naša dobavna in proizvodna organizacija kljub težkemu ter nerednemu pridobivanju sestavnih delov lahko povečala proizvodnjo nad pričakovanimi začetnimi načrti. Posledično smo dosegli več kot 150-odstotno rast prometa v segmentu ogrevanja s toplotno črpalko v primerjavi s prejšnjim proračunskim letom," pojasnjuje Takayuki Kamekawa, podpredsednik prodaje Daikin Europe.

Foto: Daikin

V komercialnem segmentu je evropski pocovidni trg še zmeraj kazal nestabilnost pri naložbah v maloprodajo in gostinstvo. Daikinova najmočnejša prednost se je izkazala za dobro umeščeno linijo za lahke komercialne aplikacije, kot so majhni podatkovni centri in skladišča, ter dobra razpoložljivost velikih komercialnih rešitev VRV.

V segmentu hlajenja je nizko povpraševanje prehranskih trgovskih verig negativno vplivalo na rezultate hčerinske družbe Daikin Europe AHT. Zato so sprejeli ključne ukrepe za ublažitev tega učinka z razvojem diferenciranih in integriranih ponudb.

Daikin je prav tako nadaljeval krepitev svojih servisnih zmogljivosti. Leta 2022 je njegova italijanska podružnica kupila Landi S.p.A, ponudnika tehničnih storitev, ki je sprejela 50 novih sodelavcev v italijanski regiji Lombardija. V regiji Srednje Evrope bo tako leta 2023 zapolnjenih več kot 50 novih delovnih mest serviserjev. Poleg tega Daikin Central Europe širi svoje inženirske in projektne ekipe, da bi zagotovil široko paleto rešitev za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in storitve po meri ključnim strankam v vertikalnih segmentih, kot so maloprodaja hrane, predelava hrane, hoteli, restavracije, kavarne, pisarne, šole, bolnišnice, logistika in transportne aplikacije.

Naložbe v nove tovarne in obstoječe proizvodne obrate

Leta 2022 je Daikin Europe nadaljeval vlaganje v Evropo in regijo EMEA v skladu s svojo strategijo bližine. Daikin vidi to strateško usmeritev kot pomemben razlog, da lahko prepreči najbolj škodljive učinke težav v globalni dobavni verigi. V prejšnjem letu je Daikin Europe napovedal:

Za več kot 90 milijonov evrov naložb za razširitev dejavnosti v svojih tovarnah toplotnih črpalk v Belgiji, Nemčiji, na Češkem in v Turčiji.

300-milijonsko naložbo v novo tovarno za stanovanjske toplotne črpalke na Poljskem. Nova tovarna naj bi bila dokončana aprila 2024, obratovati pa bo začela julija 2024.

naložbo v novo tovarno za stanovanjske toplotne črpalke na Poljskem. Nova tovarna naj bi bila dokončana aprila 2024, obratovati pa bo začela julija 2024. Odprtje prve tovarne v Savdski Arabiji, druge tovarne Daikin Europe na Bližnjem vzhodu po Dubaju. Ta proizvaja klimatske naprave in energetsko učinkovito opremo, ki je bistvenega pomena za obsežne klimatske rešitve.

"Naša strategija, da dajemo prednost raziskavam in razvoju ter proizvodnji nizkoogljičnih inovacij HVAC&R blizu trgov, na katerih smo prisotni, je očitno prava smer," pravi Wim De Schacht, podpredsednik za storitve in rešitve ter korporativne zadeve Daikin Europe N.V.

Foto: Daikin

Rastoča delovna sila Daikin

Močna rast leta 2022 presega ambicije, določene v petletnem strateškem načrtu Daikin Europe Fusion25. Da bi držala korak s svojo ambiciozno usmeritvijo rasti, je skupina Daikin Europe v lanskem poslovnem letu v svojo organizacijo EMEA sprejela več kot 1.200 novih zaposlenih, s čimer se je število zaposlenih povečalo za približno deset odstotkov. Podjetje še naprej krepi vse svoje funkcije in načrtuje, da bo pred letom 2030 zaposlilo sedem tisočljudi, s čimer bo skoraj podvojilo svoj trenutni nabor talentov s 13.710 na 20 tisoč zaposlenih v EMEA.

Daikin Central Europe s sedežem na Dunaju je hitro rastoča regija s 16 trgi. Leta 2022 je bilo zaposlenih 700 delavcev, leta 2023 pa bodo zapolnili okoli 250 novih delovnih mest. "To pomeni tudi, da moramo preoblikovati organizacijo. Pri tem sledimo pristopu upravljanja, osredotočenega na ljudi, in trenutno vlagamo v pobude, kot je razvoj vodenja za vodstvene delavce na različnih ravneh in v različnih funkcijah s prilagojenim učnim načrtom Daikin Central Europe Leadership Curriculum. S tekmovanjem Daikin Service Games 2023 vzbujamo zanimanje mladih in izkušenih strokovnjakov za obetavno kariero servisnih tehnikov v naši v prihodnost usmerjeni panogi," ugotavlja Lievens, ki je tudi certificiran vodja sistemske transformacije.

Prihajajoča 50. obletnica: desetletje dolga zaporedna rast v EMEA

"Oktobra 2023 bo skupina Daikin Europe praznovala svojo 50. obletnico. Kot vodilni na trgu smo vedno ravnali v skladu z našo odgovornostjo in postavljali potrebe naših skupnosti, strank in zaposlenih na prvo mesto. Ponosni smo, da je ta pristop povzročil desetletno zaporedno rast v EMEA," zaključuje Toshitaka Tsubouchi, predsednik Daikin Europe.

O Daikinu

Daikin Europe N.V.

Daikin Europe je hčerinsko podjetje družbe Daikin Industries Ltd. in vodilni ponudnik rešitev za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, čiščenje zraka in hlajenje v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Podjetje oblikuje, proizvaja in daje na trg široko paleto opreme ter prilagojene rešitve za stanovanjske, komercialne in industrijske namene. Daikin Europe ima do danes več kot 12 tisoč zaposlenih v več kot 59 konsolidiranih podružnicah. Ima 12 večjih proizvodnih obratov v Belgiji, na Češkem, v Nemčiji, Italiji, Španiji, Turčiji, Avstriji in Združenem kraljestvu. Sedež skupine Daikin Europe je v belgijskem mestu Ostend. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1972, proizvodnja v Evropi pa se je začela leta 1973.

O podjetju Daikin Industries Ltd.

Družba Daikin Industries s sedežem v Osaki na Japonskem zaposluje več kot 89 tisoč ljudi po vsem svetu. Globalno podjetje je vodilno na trgu toplotnih črpalk in klimatskih naprav ter filtriranja zraka. Je edini proizvajalec klimatskih naprav na svetu, ki vse pomembne komponente sistema, kot so hladilna sredstva, kompresorji in elektronika, raziskuje, razvija in proizvaja v lastni režiji. Podjetje je v poslovnem letu 2021 (od 1. aprila 21 do 31. marca 22) doseglo 23,7 milijarde evrov prihodkov od prodaje.

Daikin Airconditioning Central Europe

Daikin Airconditioning Central Europe je bilo ustanovljeno leta 1999 s sedežem na Dunaju v Avstriji kot hčerinsko podjetje Daikin Europe N.V. Portfelj podjetja obsega izdelke in rešitve za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, čiščenje zraka in hlajenje. Več kot 560 zaposlenih in 2.500 partnerjev je odgovornih za prodajne in servisne aktivnosti v 16 državah srednje in vzhodne Evrope (Avstrija, Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Kosovo, Črna gora, Moldavija, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška in Slovenija). Z Your Daikin World na sedežu na Dunaju imata industrija HVAC-R in gradbeni sektor dostop do sodobnega izkustvenega centra za soustvarjanje prilagojenih rešitev za hotele, maloprodajo, pisarne ali velike komercialne aplikacije. Vključuje tudi enega od devetih izobraževalnih središč v regiji Daikin Central Europe.

