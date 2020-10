Češka skupina PPF prevzela lastnika Pro Plusa

CME ima na Češkem, Slovaškem, v Romuniji, Bolgariji in Sloveniji v lasti 30 televizijskih programov, tako brezplačnih kot plačljivih, in doseg skupno 45 milijonov gledalcev, so navedli v PPF.

Češka investicijska skupina PPF Group v lasti najbogatejšega Čeha Petra Kellnerja je zaključila prevzem sklada CME, ki je med drugim lastnik slovenske medijske družbe Pro Plus ter televizijskih postaj na Češkem, Slovaškem, v Romuniji in Bolgariji. V PPF želijo nadgraditi uspešno delovanje na omenjenih trgih, so sporočili.

PPF je posel zaključil, potem ko je minuli teden zeleno luč prižgala Evropska komisija. Kot so sporočili iz PPF, so delnice CME umaknili s trgovanja na borzah, imetniki delnic razreda A bodo za delnico prejeli 4,58 dolarja.

Kot je dejal Kellner, glede na pretekle dosežke CME s televizijskimi postajami na omenjenih trgih čutijo odgovornost. "Želimo nadgraditi ta uspeh in položaj, ki ga imajo te televizijske postaje kot neodvisni izdajatelji programa svojih trgih. Veselimo se, da bomo ustvarjali nove poslovne priložnosti med medijsko dejavnostjo in telekomunikacijskimi storitvami. Smo pa tudi zadovoljni, da imamo tako močno in zvesto občinstvo, in želimo ta odnos z gledalci utrditi prek vsebine in izredne uporabniške izkušnje, je dejal večinski lastnik PPF.

"Prevzeli smo dobro upravljano podjetje z izjemnim dosegom"

Glavni izvršni direktor CME je postal Didier Stoessel, ki bo odgovoren za trge Češke, Romunije, Slovaške in Slovenije. Za trg Bolgarije pa bo odgovoren Lubos Jetmarhas, ki je bil imenovan na glavnega izvršnega direktorja CME Bulgaria.

"Prevzeli smo dobro upravljano podjetje z izjemnim dosegom pri potrošnikih in izrednim zavedanjem glede blagovnih znamk," je dejal Stroessel in dodal, da bodo njegove prioritete pospešiti digitalno transformacijo poslovanja, povečati zmožnosti ustvarjanja vsebine ter nadaljevati tradicijo CME z zagotavljanjem "neodvisnih in objektivnih novic ter tudi visokokakovostne zabave za naše gledalce".

PPF je lani ob najavi posla sporočil, da večjih sprememb v delovanju CME sklada ne načrtujejo in da je sporazum o prevzemu vreden 1,89 milijarde evrov.

V Sloveniji je lastnik družbe Pro Plus, ki izdaja televizijske programe POP TV, Kanal A, Brio in Kino ter spletno videoteko Voyo. Foto: STA