Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 18 odstotkov

Cene nepremičnin v Sloveniji so se lani zvišale za 18,2 odstotka, število prodaj novih stanovanjskih nepremičnin pa je bilo že drugo leto zapored zelo nizko. Lani so k dvigu cen stanovanjskih nepremičnin največ prispevale rabljene nepremičnine, ki so se podražile za 19,8 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

Kot so navedli, je bilo lani izvedenih 9.421 transakcij stanovanjskih nepremičnin, kar je za približno 14 odstotkov manj kot predlani, ko je bilo to število najvišje do zdaj.

Najbolj so se podražile rabljene hiše

Cene rabljenih družinskih hiš so se v zadnjem lanskem četrtletju v medletni primerjavi povišale najbolj, in sicer za 38,6 odstotka. Sledile so cene rabljenih stanovanj v preostali Sloveniji, ki so šle navzgor za 12,6 odstotka, rabljenih stanovanj v Ljubljani, ki so zrasle za osem odstotkov, novih družinskih hiš, ki so pridobile 5,2 odstotka, in cene novih stanovanj, ki so bile višje za 3,3 odstotka.

V četrtletni primerjavi so se cene novih stanovanj, ki običajno precej nihajo, povišale za 2,8 odstotka, medtem ko so se na primer v četrtletju prej znižale za 19 odstotkov.

V lanskem četrtletju rekordna prodaja novih stanovanj

Kljub temu je trend povišanja teh cen v zadnjih treh letih precej opazen. V zadnjem lanskem četrtletju so bila ta stanovanja v primerjavi z letom 2015 v povprečju dražja za 23,9 odstotka. Urad je ob tem izpostavil, da je bilo v zadnjem lanskem četrtletju prodanih rekordno malo novih stanovanj, in sicer 38.

Tudi število prodanih novih družinskih hiš je ostalo nizko. Prodanih jih je bilo 24, kar je sicer najvišja številka v lanskem letu. Njihove cene so se glede na prejšnje četrtletje zvišale za 4,4 odstotka.

Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin, torej stanovanj in hiš skupaj, so se v četrtletni primerjavi v povprečju zvišale za 6,9 odstotka. Cene rabljenih stanovanj so se zvišale za 4,1 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 11,9 odstotka. Število prodaj obojih je ostalo na visoki ravni, prodaj prvih je bilo 1.757, drugih pa 632.