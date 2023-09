Cene rastejo že tri leta, prodaja pa ostaja nizka

Cene poslovnih nepremičnin so se po padcu v začetku leta v drugem četrtletju na četrtletni ravni zvišale za 1,5 odstotka. S tem se po pojasnilih statističnega urada nadaljuje skoraj triletno obdobje nenehne rasti cen. Tokrat so se pocenile pisarne, podražili pa so se trgovski in storitveni lokali. Število prodaj je ostalo nizko.