Cene plina znova navzgor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene zemeljskega plina so v Evropi znova na izjemno visoki ravni. Na nizozemskem vozlišču TTF je bilo treba za tisoč kubičnih metrov plina danes prvič po 18. oktobru odšteti več kot 1.200 dolarjev. Na Poljskem so sprejeli nov zakon, ki bo naslovil strmo rast cen plina.

Na londonski borzi ICE je bilo treba za januarske terminske pogodbe za plin z vozlišča TTF danes odšteti do 1.225,6 dolarja za tisoč kubičnih metrov oziroma 104,895 evra na megavatno uro. Pozneje se je cena nekoliko umirila in je trenutno pri 103,505 evra na megavatno uro. To je okoli osem odstotkov več kot v torek.

Poljski predsednik Andrzej Duda je danes podpisal zakon, ki bo preprečil nenaden dvig cen za gospodinjstva v letu 2022. Novo zakonodajo je parlament sprejel 2. decembra.

Energetska podjetja na Poljskem bodo tako lahko prihodnje leto pri oblikovanju svojih cen upoštevala le del stroška nabave plina za gospodinjstva. Izgube pa bodo lahko nadomestila v prihodnjih dveh letih.

"Novi zakon bo ublažil zvišanje cen zemeljskega plina za gospodinjstva, ki so posledica višjih cen na evropskih trgih. Hkrati bo omogočil energetskim podjetjem, da pozneje pokrijejo stroške dobave plina," so zapisali v uradu Dude.