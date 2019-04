Cene nafte najvišje letos, ZDA bi uvedle sankcije proti kupcem iz Irana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene nafte so se dvignile na najvišje ravni v letošnjem letu.

Cene nafte so se dvignile na najvišje ravni v letošnjem letu. Foto: Reuters

Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju podražile za več kot dva odstotka in dvignile na najvišje ravni v letošnjem letu. Cene so navzgor potisnile napovedi, da bodo ZDA zahtevale prekinitev vsakršnega uvažanja iranske nafte, sicer bodo sami uvedli sankcije proti morebitnim uvoznikom.