Cena zlata je dosegla letni maksimum

Zaskrbljenost glede finančnega zdravja bank je povzročila zmedo glede zlata. Ko so ameriške banke, kot sta Silicon Valley Bank in Signature Bank, objavile težave z insolventnostjo, čemur je sledila novica, da je v težavah tudi evropska banka Credit Suisse, so se trgovci zatekli k zlatu.

Fortrade je za vse, ki bi se radi naučili trgovanja s ceno zlata na spletni borzi (t. i. finančna pogodba za razliko, angl. CFD) ali si preprosto želijo razširiti znanje, pripravil brezplačen vodnik Kako trgovati s ceno zlata na spletu. Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete prek spodnje povezave.

Svetovne centralne banke, vlade in komercialne banke so posredovale. UBS je privolila v nakup banke Credit Suisse s finančno podporo švicarske vlade. Fed je prizadetim bankam pomagal in zdi se, da je krize vsaj za zdaj konec.

Vendar pa cena zlata ostaja visoka v primerjavi s ceno iz leta 2000 in je blizu rekordno visokih ravni iz leta 2017.

Obstajajo tudi drugi dejavniki, ki povzročajo rast priljubljenosti zlata. Bančna mini kriza je prisilila svetovne centralne banke, da ponovno razmislijo o svojem pogledu na obrestne mere. Višje obrestne mere lahko povzročijo pritisk na bančne bilance, zato se vsi strinjajo, da bi morale globalne centralne banke, kot je Fed, nehati zviševati obrestne mere, da bi preprečili morebitno sistemsko bančno krizo.

V nestabilnem gospodarskem okolju ob visoki inflaciji ter geopolitičnih napetostih med ZDA, Rusijo in Kitajsko postaja zlato še bolj privlačno. Rusija, Kitajska in njune zaveznice si prizadevajo končati prevlado dolarja po svetu, po podatkih Svetovnega sveta za zlato pa centralne banke v teh negotovih časih kupujejo rekordne količine zlata.

Viri: platforma MT4, Reuters, Saxo

