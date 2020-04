Cena severnomorske nafte padla najnižje v 20 letih

Za 159-litrski sod zahodnoteksaške nafte z dobavo v juniju – majske terminske pogodbe, s katerimi se je ta teden trgovalo po negativni ceni, so se iztekle – je bilo treba v azijskem trgovanju odšteti 10,98 dolarja, kar je 59 centov manj kot ob koncu torkovega trgovanja. Izguba glede na prejšnji teden znaša približno 56 odstotkov, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA.

Junijske terminske pogodbe za nafto vrste brent so se medtem pocenile za 2,69 dolarja na 16,64 dolarja za sod. Med trgovanjem so upadle celo za 3,35 dolarja ali 17 odstotkov na 15,98 dolarja. Še sredi aprila pa je sod te nafte stal okoli 30 dolarjev, navaja STA.

Počasi se iztekajo tudi junijske terminske pogodbe za brent, prav prehod pogodb pa je povzročil ponedeljkov zgodovinski padec zahodnoteksaške lahke nafte. V ponedeljek in torek so namreč trgovci kupcem plačali, da so kupili majske terminske pogodbe za to nafto.

Analitiki pojasnjujejo, da se je to zgodilo zato, ker v ZDA ni več kje skladiščiti nafte. Povpraševanje je zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je ustavila življenje po svetu, majhno, zaloge pa ogromne.