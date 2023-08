Če vlada ne bo posegla v trošarine, se obeta podražitev goriva

Zaradi praznikov se bodo cene bencina, dizla in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest spremenile šele s četrtkom. Po izračunih časnika Finance se, če vlada ne bo posegla v trošarine, obeta predvsem podražitev dizla.

Z ministrstva za okolje, podnebje in energijo so prejšnji teden sporočili, da bodo trenutne cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest, ki so v veljavi od 1. avgusta – liter bencina 1,511 evra, liter dizelskega goriva 1,558 evra, liter kurilnega olja pa 1,130 evra –, veljale do vključno srede. Danes je namreč zaradi praznika, dneva solidarnosti, dneva prost dan, prav tako je praznik, Marijino vnebovzetje, v torek.

Podražitev bencina naj bi bila manjša

Ministrstvo bo tako nove cene izračunalo v sredo, veljati pa bodo začele v četrtek. Pri časniku Finance so izračunali, da se obetajo podražitve, sploh če vlada ne bo znižala trošarin. V primeru nespremenjenih trošarin bi se lahko precej podražilo dizelsko gorivo, liter tega goriva bi lahko po novem stal 1,65 evra. Podražitev bencina naj bi bila manjša, za liter naj bi bilo treba po novem odšteti 1,52 evra.

Kot omenjeno, pa bi lahko vlada podražitev ublažila s posegom v trošarine. To bi lahko bil tokrat mogoč scenarij, še posebej glede na nastale razmere po vremenski ujmi.