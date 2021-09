Časnik Večer ima novega lastnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družba Časnik Večer je po napovedih 31. avgusta izdvojila dejavnost založništva in jo skupaj s 94 zaposlenimi prenesla na novoustanovljeno družbo Večer mediji. Poslovne deleže v novoustanovljeni družbi Večer mediji je prevzelo šest novih družbenikov, neuradno gre za podjetja pod okriljem Martina Odlazka.

Poleg lastniškega vstopa v izdajatelja dnevnega časopisa se je zgodil tudi prenos tiskanja časopisa. Čeprav je imel Večer po poročanju časnika Delo do leta 2028 s podjetjem Delo sklenjeno veljavno dolgoročno pogodbo za tisk, je bila včerajšnja izdaja Večera že natisnjena v novi tiskarni SET.

Obstoječa mariborska družba Časnik Večer v lasti družbe 2HT invest, katere lastnika sta Uroš Hakl in Sašo Todorovič, se bo po delitvenem načrtu, ki je bil 20. julija objavljen na spletnih straneh Ajpesa, ukvarjala s svetovanjem in storitvami. Dobila naj bi novo ime, to je T2H s sedežem v Ljubljani.

Kot izhaja iz objave na Ajpesu, se je včeraj v sodni register vpisala družba Večer mediji, direktor družbe pa je ostal Miha Klančar, do zdaj direktor družbe Časnik Večer. Iz njenega lastništva sta se po sedmih letih umaknila Hakl in Todorovič.

Bistvenih sprememb naj ne bi bilo

Kot je včeraj pisal časnik Večer, bistvenih sprememb ob tej menjavi ne bo. Časnik bodo bralci od zdaj ponovno brali v dveh snopičih, prvi bo namenjen nacionalnim političnim temam, gospodarstvu, svetovnemu dogajanju, kulturi, črni kroniki in športu, drugi pa bo združeval lokalne vsebine. Posebna priloga Štajer'c bo ponovno izhajala na 32 straneh, so zapisali.

Klančar je za Večer povedal, da v ožji ekipi večjih sprememb ne bo. "Matija Stepišnik ostaja odgovorni urednik, novinarsko ekipo smo v zadnjem času dopolnili in okrepili, naprej gremo tudi v močni marketinško-trženjski postavi, zato sem prepričan, da smo pripravljeni na novo obdobje in nove izzive," je zatrdil.

Kdo bodo novi družbeniki družbe Večer mediji, uradno ni znano. Zaposlenim na Časniku Večer so konec julija neformalno pojasnili, da sta med njimi Salomon in Svet24. Manever z več kupci naj bi bil po pisanju časnika Delo namenjen obvodu zahteve regulatorja po priglasitvi 20-odstotnega lastništva, saj za manj kot 20-odstotni delež ministrstva za kulturo ni treba prositi za soglasje.

Skupina Večer je že leta 2019 prodala celoten portfelj revij. Večer revije je kupil Svet24, Tretje revije družba Media24, Podjetje za informiranje, ki izdaja pomurski Vestnik, pa Radio Maxi. Svet24 spada pod okrilje skupine Media24, ki jo obvladuje Odlazek, medtem ko je družba Radio Maxi v lasti Radia Maksi, katerega lastnik je Infonet Media. Solastnik tega je prav tako Odlazek.