Brodnjak: Država bo dobila vrnjeno vso državno pomoč za NLB

Država bo s prodajo deleža NLB in dividendami srednjeročno dobila poplačano vso državno pomoč iz leta 2013, je za današnjo Sobotno prilogo časnika Delo ocenil predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak. Pričakoval je, da bo zanimanje Slovencev za nakup delnic NLB večje, so pa na drugi strani med lastniki najuglednejši svetovni finančni vlagatelji.

Brodnjak je o vračilu 1,55 milijarde evrov državne pomoči iz leta 2013 dejal, da je kupnina za 65-odstotni delež znašala skoraj 670 milijonov evrov, dodatno je banka izplačala za 380 milijonov evrov dividend. Država ima še vedno v lastništvu 35-odstotni delež in tudi po prodaji preostalih 10 odstotkov bo ostala 25-odstotni lastnik in bo deležna prihodnjega dividendnega toka.

"Na ta način verjamemo, da bomo srednjeročno poplačali vso državno pomoč iz leta 2013," je povedal.

Pričakoval je večje zanimanje Slovencev

Foto: STA Zaradi dejstva, da se je razmeroma malo slovenskih vlagateljev odločilo za nakup delnic, je "užaloščen". Majhno zanimanje pa pripisuje "desetletni gonji zoper banko in neizvedeni pokojninski reformi ter posledično neobstoju zasebno upravljanih domačih delniških pokojninskih skladov". Kljub vsemu je, ker "imajo Slovenci tako veliko praktično neobrestovanega denarja v bančnem sistemu", pričakoval, da bo zanimanje večje. Sam je v nakup delnic vložil svojo celoletno plačo.

Na drugi strani so med lastniki najuglednejši svetovni finančni vlagatelji. "Ti so nam zaupali in večjega priznanja si težko želimo. Se pa zavedamo, kakšna so njihova pričakovanja, in verjamemo, da jih bomo upravičili," je dejal. Povedal je, da trenutno ni znakov, da bi lastniki zahtevali predčasno skupščino, na kateri bi zamenjali nadzorni svet. Redna skupščina je predvidena, ko bo revidirano letno poročilo in bo podan predlog za izplačilo dividend.

Napočil je čas za nov dialog z Evropsko komisijo

Brodnjak je zadovoljen, da bo lahko banka po prodaji in odpravi omejitev ponudila ves nabor storitev. "Določene zaveze so že odpadle, tako da lahko resnično začnemo delovati kot regijska skupina in lahko financiramo projekte v mednarodnem okolju, tudi iz Slovenije. Odpadle so tudi nekatere cenovne omejitve, tako da je banka zdaj lahko cenovno konkurenčna tudi v Sloveniji," je dejal.

Nekatere pomembne omejitve pa še ostajajo, je dodal in ocenil, da je zdaj, ko je bilo prodanih 65 odstotkov delnic banke in je ta javna družba, napočil trenutek za nov dialog z Evropsko komisijo, saj meni, da ni več upravičenih razlogov, da bi bila banka še naprej poslovno prikrajšana.