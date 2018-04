BREZPLAČNA KNJIGA: Kako pametno investirati?

V naravi vseh nas je, da se želimo spremeniti in napredovati. Ambicioznost in skrb za prihodnost sta tisto, kar nas premakne, da naredimo naslednji korak k novemu znanju in novim izzivom.

Oglasno sporočilo

Ravno zato bo morda to gradivo za nekatere nova priložnost, da razširijo svoje znanje, za druge pa pomeni nova vrata, prek katerih lahko naredijo korak k spletnemu trgovanju na svetovnem trgu.

Morda se vam bo zdelo zapleteno, vendar vam ni treba biti finančni strokovnjak za trgovanje na svetovnem trgu. Milijoni ljudi, kot ste vi, že trgujejo tam, vsak dan. Potrebujete samo internetno povezavo in mobilni telefon ali prenosni računalnik.

Novice iz sveta, ki jih berete vsak dan, in konflikt med ponudbo in povpraševanjem vplivajo na gibanje cen na svetovnem trgu. Ali ste vedeli, da skoraj vsaka Trumpova izjava vpliva na ceno dolarja? Ali pa, da teroristični napadi vplivajo na svetovno ceno nafte in zlata? Ali veste, kako se gibajo cene delnic Appla pred predstavitvijo novega iPhona in po njej? Vse te novice zaporedno ustvarjajo nove priložnosti za trgovanje.

Lahko trgujete na svetovnem trgu, tam so:

delnice največjih svetovnih podjetij: Google, Apple, Facebook, Microsoft ...

kriptovalute: bitcoin, ethereum, litecoin ...

blago: zlato, olje, srebro, pšenica, baker, kava ...

najbolj priljubljeni valutni pari: EUR/USD, GBP/USD ...

svetovni indeksi: S & P 500, FTSE 100 ...

Na kar je treba opozoriti kot glavno prednost spletnega trgovanja v zvezi s tradicionalnim trgovanjem, je, da na svetovnem trgu trgujete s Pogodbami za razliko (tako imenovanimi CFD) oziroma ne posedujete fizičnih izdelkov, s katerimi trgujete, temveč vam omogoča, da "vstopite" v trgovanje, kadar cena raste ali upada.

S strokovno podporo in brezplačno knjigo "Kako pametno investirati", ki jo je za vse bralce pripravila borznoposredniška hiša Fortrade, se lahko brez kakršnega koli tveganja in denarja hitro naučite osnov spletnega trgovanja. Na 23 straneh, ilustriranih in prilagojenih za vse ravni znanja, boste izvedeli:

kateri koraki so potrebni pred začetkom trgovanja,

Kako trgovati: kako vstopiti v nakupovalno in/ali prodajno pozicijo,

kako določiti želeni potencialni dobiček,

kako se zaščititi pred neželenimi izgubami,

7 pravil uspešnega trgovanja.

Brezplačno knjigo borznoposredniške hiše Fortrade si lahko brezplačno prenesete na povezavi tukaj.

Fortrade Ltd v Veliki Britaniji avtorizira in regulira FCA (Financial Conduct Authority) pod licenco številka 609970.