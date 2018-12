Bratuškova: Začetek gradnje drugega tira blizu kot še nikoli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes na tradicionalnem predprazničnem dogodku Luke Koper, ki je letos minil v znamenju obletnice prihoda prve čezoceanske ladje Gorica v koprsko pristanišče prav na današnji dan leta 1958, spomnila, da je prejšnje vodstvo ministrstva večkrat zatrdilo, da je vse pripravljeno za začetek gradnje, "a je moja ekipa na ministrstvu žal kar hitro ugotovila, da vse ni tako rožnato".

Bratuškova: Začetek gradnje blizu kot še nikoli

Po treh mesecih intenzivnega dela so zdaj na ministrstvu tik pred pripravljenim investicijskim programom, na podlagi katerega se bo lahko začela gradnja dodatnega tira med Divačo in Koprom. Ob tem je ministrica za infrastrukturo poudarila, da bo nad projektom bedela še posebej skrbno in si prizadevala, da bo voden čim bolj pregledno.

Ob robu dogodka je Bratuškova menila, "da smo tako blizu začetku gradnje drugega tira kot še nikoli doslej". Po njenih besedah je pomembno, da investicijski program, ki bo osnova za začetek gradnje, stal. Kot je ocenila, bo investicijski program pripravljen povsem v začetku prihodnjega leta. Še pred koncem tega leta pa naj bi ga vsi pristojni organi, ki morajo dokument pregledati, preden ta roma na vlado, dobili v roke.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je obljubila, da si bo prizadevala, da bo projekt drugega tira železniške proge med Divačo in Koprom voden čim bolj transparentno. Foto: STA

Na vprašanje, ali pričakuje, da bi Luka Koper pri gradnji sodelovala s finančnim vložkom, je ministrica menila, da "ima Luka Koper kar nekaj svojih investicij, ki jih mora narediti za to, da bo lahko progo, ki bo zgrajena v polnosti, uporabljala in širila". Če pa imajo v luki na voljo sredstva in bi bili zainteresirani, pa bi si tega osebno želela.

V okviru priprav na gradnjo drugega tira na traso prihajajo arheologi. Arheološke raziskave bodo na sedmih lokacijah na območju Dekanov in Ospa, končane pa naj bi bile spomladi. Medtem družba 2TDK hiti s pripravo investicijskega programa, na podlagi katerega se bo lahko začela gradnja.

Zadel: Z mrtve točke smo premaknili več projektov

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel je v svojem govoru izpostavil, da so letos z mrtve točke premaknili več projektov. Tako so razširili koncesijsko območje, pridobili gradbena dovoljenja za več pomembnih investicij, se odločili za gradnjo nove garažne hiše, v teku pa je tudi gradnja novega, tako imenovanega Srminskega vhoda.

Obenem je Zadel izrazil zadovoljstvo, da je nova vlada odločena nadaljevati projekt gradnje drugega tira. O možnosti, da bi Luka sodelovala pri projektu, na primer z dokapitalizacijo oziroma lastniškim vstopom v podjetje 2TDK, pa je Zadel odvrnil, da so vse možnosti odprte.

S poslovanjem v iztekajočem se letu so v Luki Koper zadovoljni, finančno pa pričakujejo "dober zaključek poslovnega leta". Na področju investicij so pod zastavljenimi cilji, kar pa je po besedah predsednika uprave posledica zamika nekaterih načrtovanih naložb. Trenuten investicijski plan je po Zadelovem "ambiciozen, ampak tudi realno izvedljiv v primeru, če ne bo velikih odstopanj, to pomeni pritožb na javne razpise".