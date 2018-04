Todorića bodo izročili Hrvaški

Ivico Todorića, nekdanjega predsednika uprave in lastnika Agrokorja, bodo izročili Hrvaški, so danes odločili na Westminstrskem sodišču v Londonu.

Na odločitev britanskega sodišča je mogoča pritožba v sedmih dneh. Nato bodo verjetno sledili še nadaljnji postopki na višjih sodnih instancah, ki bi lahko trajali tudi do pol leta.

Ivico Todorića so britanske oblasti aretirale novembra lani na osnovi evropskega pripornega naloga, ki ga je razpisala Hrvaška. Isti dan so ga izpustile na prostost, za kar je moral Todorić plačati 100.000 funtov varščine. Odvzeli so mu tudi potni list, Todorić pa je moral nositi še varnostno zapestnico in se trikrat tedensko javljati policiji.

173 milijonov evrov premoženjske koristi

Kot je znano, Todoriću hrvaški preiskovalni organi očitajo, da si je med letoma 2006 in 2017, ko je vodil Agrokor, pridobil 173 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi. Osumljen je namreč kaznivih dejanj zlorabe položaja pri gospodarskem poslovanju, kršenja obveznosti pri vodenju poslovnih knjig in ponarejanja listin.

Ključni očitki so:

- lažno prikazovanje stanja v bilancah Agrokorja,

- nezakonita dejanja pri sto milijonov evrov vrednem odkupu delnic Agrokorja, ki so bile v lasti Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD),

- prenos Todorićevih osebnih dolgov na Agrokor z različnimi manevri,

- sporni uvozno-izvozni posli prek švicarskega podjetja Agrokor AG, pri katerih je na računu ostajala provizija oziroma razlika v ceni,

- poraba najmanj 1,6 milijona evrov, milijon funtov in 200.000 ameriških dolarjev Agrokorjevega denarja za lastne osebne potrebe in potrebe drugih članov družine.

Preiskava sicer sega v obdobje, ko je Agrokor prevzemal Mercator, za kar ni imel sredstev. Kriminalisti sumijo, da je posojila, s katerimi je financiral prevzem najboljšega soseda, dobil na podlagi prirejenih računovodskih izkazov.

Todorić: za pregonom politično ozadje

Todorićevi odvetniki so med obravnavo nasprotovali izročitvi nekoč najvplivnejšega hrvaškega poslovneža v domovino z argumentom, da je za pregonom Todorića politično ozadje.

Sodnico so poskušali prepričati, da obtožnica proti Todoriću ni utemeljena, ker tožilstvo nima trdnih dokazov. Menili so, da bi lahko Todorić po izročitvi več let prestal v zaporu, preden se bi sojenje sploh začelo.

Odvetnica hrvaške države Clare Montgomery pa je skušala dokazati, da za propad Agrokorja ni odgovorna politika, ampak Todorić. Poudarila je še, da je hrvaško državno odvetništvo zbralo dovolj dokazov za kazenski postopek proti Todoriću.

Todorić je sicer v pogovoru za hrvaško uredništvo regionalne televizije N1 sredi aprila priznal, da je med njegovim vodenjem podjetja prišlo do "kršitev vrste predpisov" pri izdajanju menic, a je odgovornost za to preložil na nekdanje pravnike družbe.

Zamrznili premoženje na Hrvaškem

Že lani jeseni pa je hrvaško sodišče na predlog zagrebškega tožilstva zavarovalo Todorićevo premoženje na Hrvaškem:

1. 25-odstotni delež Kulmerovih dvorov, vile s posestvom na obrobju Zagreba,

2. nepremičnine v rodnem Ivanič Gradu, Kutini in Čazmi na Hrvaškem,

Kulmerovi dvori v Zagrebu Foto: Reuters 3. delež v hrvaškem podjetju Agrokor Projekti, prek katerega Todorić še vedno obvladuje lastništvo Agrokorja, njegova nominalna vrednost je 5,32 milijarde kun (715 milijonov evrov), in

4. denarna sredstva na računih pri Addiko banki, Zagrebački banki in Kreditni banki Zagreb.

V nedavno ponovljenem postopku je sicer županijsko sodišče v Zagrebu potrdilo zamrznitev Todorićevega premoženja. Prav tako je isti ukrep izreklo proti nekdanjim vodilnim v Agrokorju: Tomislavu Lučiću, Ljerki Puljić in Damirju Kuštraku ter Oliviu Discordiji iz revizorskega podjetja Baker Tilly, ki je pripravljalo revizorska poročila za Agrokor.

Pri vseh drugih je predlog tožilstva za blokado premoženja zavrnilo, med drugim v primeru njegovih sinov Ivana in Anteja Todorića ter prvega finančnika Agrokorja Ivana Crnjaca.