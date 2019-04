Slovenska podjetja bodo končno lahko prodajala prek Amazona

Sporočilo so poslali z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), kjer so zapisali, da bo pot slovenskim podjetjem na Amazon odprta "do tretjega kvartala letošnjega leta", torej do julija.

Zakonodajna ovira

Amazon je največji spletni trgovec in kot tak pomemben prodajni kanal predvsem za mala in srednja podjetja. A Slovenija je danes edina država v Evropski uniji, od koder prek te platforme v lasti Jeffa Bezosa ni možno prodajati. Ovira so bila določila zakona za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Zaradi teh bi moral Amazon tehnično prilagoditi svojo spletno stran, kar bi podjetju povzročilo dodatne stroške.

Ministrstvo vendarle uslišalo pozive

Podjetja so sicer našla druge poti, in sicer so prodajala prek podjetij v tujini, a jim je to povzročilo dodatne stroške in nevšečnosti, zato so pogosto pozivali vladajoče, da naj to odpravi.

Ministrstvo za gospodarstvo je v zadnjem letu, kot pravijo, "intenzivno" delalo na tem, da oviro odpravijo., saj se "zelo dobro" zavedajo pomembnosti tega prodajnega kanala za slovenska podjetja. S predstavniki multinacionalke so se nazadnje sestali konec prejšnjega leta v Bruslju, od takrat pa so našli rešitev za zadržke Amazona. Kakšne so rešitve, na ministrstvu niso pojasnili. Amazon je tako začel z izvajanjem potrebnih investicijskih aktivnosti za tehnično prilagoditev spletnega poslovanja, ki bo omogočala uvrstitev Slovenije med podprte države za poslovanje podjetij preko platforme Amazon Europe.