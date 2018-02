Najbogatejši Albanec potrdil: Big Bang nas zanima

Stečajna upraviteljica Merkurja Simona Goriup nadaljuje prodajo premoženja.

Včeraj se je po naših informacijah iztekel rok za oddajo nezavezujočih ponudb za nakup 100-odstotnega deleža v družbi Big Bang. Kdo je oddal ponudbo, še ni znano.

Tudi Goriupova ne želi dajati nobenih informacij o ponudnikih. Dejala je le, da bo z njimi vodila individualne pogovore, do konca marca pa morajo oddati zavezujoče ponudbe. Tisti, ki so izrazili zanimanje, bodo lahko do takrat opravili skrbni pregled Big Banga.

Obogatel z uvozom elektronike v Albanijo

Za nakup Big Banga je po trditvah naših virov vzbudil veliko interesa. V zadnjih dneh se je omenjalo najmanj štiri ponudnike. To so:

albanski poslovnež Samir Mane , lastnik finančnega holdinga Balfin Group,

, lastnik finančnega holdinga Balfin Group, podjetje Trigal , ki sta ga ustanovila Zavarovalnica Triglav in nemška družba KGAL, dejavno pa je predvsem pri vlaganju v nepremičnine in infrastrukturne projekte,

, ki sta ga ustanovila Zavarovalnica Triglav in nemška družba KGAL, dejavno pa je predvsem pri vlaganju v nepremičnine in infrastrukturne projekte, Adriarest , ki ima med drugim v lasti gostinsko družbo Slorest , znano po verigi restavracij 123,

, ki ima med drugim v lasti gostinsko družbo , znano po verigi restavracij 123, poslovnež Darko Klarič, ki ima v lasti oglaševalsko podjetje Media Publikum in največjo zasebno mrežo avtobusnih prevoznikov pri nas Adventura.

Med najresnejšimi interesenti naj bi bil Mane, najbogatejši Albanec, ki ima po podatkih iz leta 2015 za slabo milijardo evrov premoženja.

Obogatel je z uvozom zabavne elektronike in počasi zgradil največjo mrežo tehničnih trgovin Neptun v Albaniji, pozneje pa se je razširil tudi v okoliške države, predvsem v Makedonijo. Po naših informacijah se že več let zanima za nakup Big Banga.

Danes se Mane ukvarja tudi z gradbeno in nepremičninsko dejavnostjo, med drugim ima v lasti največji trgovski center v Albaniji.

"Big Bang je za nas zanimivo podjetje. Tudi Slovenija je zanimiv in dinamičen trg. Za zdaj ne bomo dajali nobenih drugih uradnih informacij," so za Siol.net povedali v Balfin Group.

Na odgovore vseh omenjenih, ali so oddali ponudbo za Big Bang in kakšne načrte imajo z družbo, še čakamo.

Za družbo pričakujejo 15 milijonov evrov

Lastniški delež v Big Bangu je sicer zastavljen pri Banki Koper, ki ga je neuspešno prodajala že leta 2013, in Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), na katero je terjatve pred leti prenesla Nova Ljubljanska banka (NLB).

Big Bang je del stečajne mase starega Merkurja. Foto: STA Nova cenitev Big Banga sicer vrednost te družbe ocenjuje na 15 milijonov evrov. Nekateri ponudniki naj bi bili pripravljeni zanj plačati bistveno manj, nekaj več kot deset milijonov evrov.

Na prodaj je sicer družba, ki je pravzaprav brez dolga. V letu 2016 je odplačala zadnji obrok in je trenutno brez finančnih obveznosti.

V preteklosti so Big Bang bremenile velike težave Merkurja, ta je zaradi neuspešnega menedžerskega prevzema ekipe Bineta Kordeža končal v stečaju. Šele nedavno je dobil novega lastnika.

Big Bang je tako kot druge hčerinske družbe jamčil za obveznosti Merkurja. Po podatkih iz leta 2016 jamči za plačilo več kot milijona evrov obveznosti svojega propadlega lastnika.

Visoka rast prihodkov

Big Bang se je po krizi pobral in povečuje prihodke ter širi verigo poslovalnic. Po pojasnilih direktorja Aleša Ponikvarja v letnem poročilu za 2016 so že v preteklih letih postavili temelje rasti.

Aleš Ponikvar, direktor Big Banga Foto: STA V letu 2016 so tako prihodki od prodaje rasli po dvoštevilčni stopnji. Medtem ko so se v maloprodaji zvišali za 12 odstotkov v primerjavi z letom 2015, so prihodki v veleprodaji poskočili kar za 23 odstotkov. Vsega skupaj so ustvarili 115 milijonov evrov prihodkov.

Po Sloveniji imajo 18 trgovin, največja je v ljubljanskem BTC. Big Bang je ekskluzivni distributer za Beko, Huawei, Panasonic, Grundig, Playstation, JBL, Harman Kardon in Yamaho.

Kako so poslovali v lanskem letu, še ni znano. Načrtovali pa so, da bi prodaja dosegla 129 milijonov evrov, denarni tok iz poslovanja (EBITDA) pa naj bi znašal že 3,3 milijona evrov. Ob tem naj bi ustvarili okoli 2,4 milijona evrov čistega dobička.

Vse več sil usmerjajo v spletno prodajo

Naraščanje optimizma pri potrošnikih je dober obet za prihodnje poslovanje Big Banga. Toda hkrati je za morebitne kupce pomembno tveganje razmah internetne prodaje. Ta se bo po napovedih v prihodnje močno okrepila.

Tudi v Big Bangu poudarjajo, da so osredotočeni na razvoj spletne trgovine, kar bo v prihodnje zanje največji izziv. Hkrati namenjajo vse več sredstev za širitev prevzemnih in prodajnih mest.