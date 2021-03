Bencin in dizel v šestih mesecih dražja za okoli 20 odstotkov

V šestih mesecih po liberalizaciji so se cene bencina in dizla dvignile za okoli 20 odstotkov.

V šestih mesecih po liberalizaciji so se cene bencina in dizla dvignile za okoli 20 odstotkov. Foto: STA

Cene 95-oktanskega bencina in dizla izven hitrih cest ter avtocest so se v pol leta po liberalizaciji dvignile za okoli 20 odstotkov, rast pa je opaznejša predvsem v zadnjih tednih, ko se na svetovnih trgih občutno draži nafta. Na gospodarskem ministrstvu so ocenili, da se cene goriv v Sloveniji gibljejo podobno kot v sosednjih državah EU.

Vlada se je jeseni odločila za popolno liberalizacijo cen vseh naftnih derivatov. Cene je regulirala od leta 2000, nato pa je marca 2016 najprej sprostila cene kurilnega olja in 98-oktanskega bencina, novembra istega leta pa še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah. Lani je sprostila še cene 95-oktanskega in dizelskega goriva, ki jih je v času epidemije covid-19 več mesecev držala pri enem evru.

V pol leta sta se bencin in dizel podražila za okoli 20 odstotkov

Izven avtocest in hitrih cest so se cene obeh pogonskih goriv po sprostitvi najprej dvignile nad en evro, vendar je potem cena za bencin upadla in se več tednov držala pod enim evrom. To mejo je presegla sredi decembra. Cena dizla je ta čas vztrajala nad enim evrom. Cene za liter 95-oktanskega bencina se danes izven avtocest in hitrih cest gibljejo okrog 1,19 evra, cena za liter dizla pa okrog 1,21 evra za liter, je razvidno s spletne strani goriva.si.

Na ministrstvu za gospodarstvo so za STA spomnili, da je bil 1. oktobra, ko je Slovenija sprostila določanje cen, 159-litrski sod nafte na svetovnih trgih vreden nekaj manj kot 40 dolarjev, danes pa je ista količina surove nafte vredna že okoli 55 dolarjev, kar je skoraj 30 odstotkov več. Cena surove nafte se torej počasi, a vztrajno bliža vrednostim na naftnih trgih tik pred krizo na začetku lanskega leta, ko je bil sod vreden več kot 60 dolarjev.

Ministrstvo: višje cene nafte se odražajo tudi na ceni goriv v Sloveniji

Ob tem so na ministrstvu dodali, da so se cene nafte v zadnjih tednih precej povečale, kar se odraža tudi na ceni goriv v Sloveniji, pri čemer je ta sprememba bolj občutna kot včasih, ko je cene določala država. Na eni strani je za zmanjšanje skokov poskrbelo daljše obdobje, saj je cene vlada spreminjala na 14 dni, na drugi strani pa je vlada pogosto spreminjala oz. prilagajala trošarino. Zdaj je trošarina fiksna, skoki pa so tako rekoč dnevni ali nekajdnevni, zato jih občutimo bistveno bolj konkretno.

Nadzorni mehanizmi za preverjanje spornih praks so določeni v zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence, za nadzor trga je pristojna javna agencija za varstvo konkurence. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bi lahko na trg naftnih derivatov poseglo le v primeru, da bi agencija na trgu zaznala določene nepravilnosti, ki bi zahtevale ponoven ukrep na podlagi zakona o kontroli cen.

Zveza potrošnikov Slovenije že od začetka sproščanja cen goriv v letu 2016 opozarja, da bi moral biti potrošnik o ceni predhodno obveščen na čimbolj jasen način. Glede na dobre prakse v tujini se poleg ažurne in zanesljive informacije na spletu ali posebnih aplikacijah najbolje obnesejo veliki stolpi ob črpalki. Teh pa nimajo vsi ponudniki, prav tako je za potrošnika pozitivno, če lahko med vožnjo po avtocesti izve ceno goriva na naslednjih dveh ali treh črpalkah, piše STA.