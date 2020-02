Baumüller priporoča: prašno barvanje ali praškasto lakiranje za vrhunsko zaščito

Čeprav kovinski in jekleni izdelki veljajo za izjemno trpežne, pa so zaradi kemičnih in elektrokemičnih vplivov iz okolja ter raznih poškodb izpostavljeni koroziji. Kisik, plini, kisline ali jedke snovi iz okolice uničujejo izdelek.

Ta proces je mogoče ustaviti z nanosom različnih prevlek. Lahko se odločimo za krom, cink, svinec, baker, aluminij ali srebro. Zelo odporna in estetsko zelo sprejemljiva pa je zaščita z nanosom barve ali laka. Kovino in jeklo uporabljamo za izdelavo strojev, vozil, razne konstrukcije in naprave. S primerno zaščito izdelku podaljšamo življenjsko dobo.

Barva in čopič ali barva in pištola?

Najbolj razširjena metoda zaščite je barvanje kovin. Najpreprostejše je kovino prebarvati s tekočo barvo in čopičem. Zelo razširjeno, predvsem v industrijskih obratih, pa je praškasto lakiranje.

To je postopek, pri katerem barvni prah s posebno pištolo razpršijo na površino. Tako zaščitena površina je odporna proti poškodbam, kot so odrgnine in udarci, UV-sevanje in korozijo, predvsem pa je zelo prijazna do okolja, saj barvni prah ne vsebuje organskih topil in drugih nevarnih kemikalij.

Ker so barve in laki v obliki prahu povsem suha snov, ki ne vsebujejo strupenih snovi in se ne izločajo v vodo ali zrak, veljajo za ekološko sprejemljivejše od tekočih barv in lakov.

En nanos barve, ki spremeni vse

Za dobro zaščito izdelka je dovolj že en nanos praškaste barve. Odvečno barvo v prahu, ki ne ostane na površini izdelka, spet zberejo, prečistijo in ponovno uporabijo, zato tovrstne premaze v kovinskopredelovalni industriji uporabljajo vse pogosteje. Praškasto lakiranje je namreč primerno za zaščito vseh vrst kovinskih izdelkov.

Praškasto barvanje in lakiranje je primerno za izdelke iz jekla, cinkanega jekla, aluminija in raznih zlitin. Prašna barva je fino mleta plastika, ki vsebuje barvne pigmente. Nanesejo jo s posebno pištolo za prah. Po nanosu je treba izdelek termično obdelati v peči, kjer se zrnca prahu stopijo in zlijejo med seboj.

Prednosti prašnega barvanja ali praškastega lakiranja

Enakomeren videz in visoka odpornost, ki ju dobimo s takšnim nanosom barve, dajeta izdelku posebno vrednost. Debelina nanosa je od 60 do 120 mikrometrov (µm), po nanosu pa je površina gladka ali strukturirana. Glede na vrsto barve se lahko odločimo za sijajen lesk ali mat videz.

Prašno barvanje ali praškasto lakiranje je hitro, preprosto in cenovno ugodno.

Dimenzije izdelkov, ki jih Baumüller Dravinja še lahko barva oz. lakira:

- dolžina do 3000 mm;

- širina do 1600 mm;

- višina do 1700 mm;

- teža do 700 kg.