Banke dvignile depozitne obrestne mere. Kje so najvišje?

Prihranki so pomemben del finančno odgovornega življenja. Ko se odločimo, da bomo začeli varčevati, in nato tudi nekaj prihranimo, se znajdemo pred pomembnimi vprašanji. Od tega, kako ravnati s prihranki, do tega, kje jih hraniti. Zlasti ko imamo pomembne projekte pod streho, je čas za razmislek, kako svoje premoženje oplemenititi.

Slovenci pregovorno znamo varčevati za hude čase, spadamo celo med bolj varčne narode v Evropi. Smo pa pri tem tudi precej staromodni. Veliko se jih zanaša na hranjenje denarja na tekočem računu, nekateri pa še vedno vsak privarčevan evro najraje shranijo v nogavico.

Vsaka oblika varčevanja je boljša kot nič. A dejstvo je, da denar, ki leži doma, izgublja svojo vrednost. Ko se nabere manjša vsota, je vsekakor vredno razmisliti o različnih možnostih, ki so na voljo, da bi povečali donosnost svojih prihrankov.

Depozit je vaša varna, pa tudi donosna izbira

Finančni svet ponuja številne možnosti, kam vložiti prihranke, kar lahko oteži vašo odločitev. Izbrati bolj varno in obenem manj donosno ali manj varno, ki potencialno omogoča višje donose?

Varna izbira so vsekakor depoziti. Sklenitev depozita je prava oblika varčevanja, kadar imate na voljo sredstva, ki jih določen čas ne boste potrebovali. Varčevalcem zagotavljajo zajamčeno stopnjo donosa za določeno obdobje, ki ga izberejo sami.

Eden glavnih razlogov, da je depozit tako privlačna možnost, je, da gre za najbolj preprosto in varno varčevanje. Vezana sredstva so varna in do višine sto tisoč evrov spadajo med zajamčene vloge. Z nedavnim zvišanjem depozitnih obrestnih mer pa je obenem varčevanje v obliki depozita lahko tudi zelo donosno.

Priložnost, da izkoristite višje obrestne mere depozitov Potem ko so bile slovenske banke še pred kratkim po višini depozitne obrestne mere na dnu evropske lestvice, se je obrestna mera vendarle začela dvigovati. Najboljšo depozitno obrestno mero v okviru akcijske ponudbe pri nas trenutno ponujajo pri Intesi Sanpaolo Bank. Nove stranke, ki sklenejo paket Digital, Start ali Plus* in vezavo sredstev za šest mesecev, prejmejo 3,5-odstotno letno obrestno mero, za enoletno vezavo pa 3,1-odstotno letno obrestno mero.** Uporaba izbranega paketa je ob tem 12 mesecev brezplačna. Ta preobrat so zaznali tudi komitenti bank, pri čemer je kar dve tretjini takih, ki so zaradi višjih obrestnih mer pripravljeni zamenjati banko.*** Ste med njimi tudi vi?

Sklenite depozit z odlično obrestno mero pri Intesi Sanpaolo Bank

Ponudba za nove stranke, ki sklenejo paket Digital, Start ali Plus in prenesejo redni mesečni dohodek (plačo ali pokojnino):

6-mesečni depozit: 3,5 odstotka letno,

9-mesečni depozit: 3,2 odstotka letno,

12-mesečni depozit: 3,1 odstotka letno.

Preverite tudi ponudbo depozitov, ki velja za nove stranke, ki sklenejo paket Start ali Plus, brez prenosa rednega mesečnega dohodka.

Varnost, donosnost in enostavnost Izkoristite ugodnosti, ki vam jih ponujajo pri Intesi Sanpaolo Bank, in se posvetite prijetnim dilemam življenja. Odločite se za najpreprostejše in najvarnejše varčevanje – za depozit z letno obrestno mero do 3,5 odstotka.** Sklenete ga lahko prek spletne ali mobilne banke ali v njihovi najbližji poslovalnici.