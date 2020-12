Avstrijska Koroška: posel, naložbe, razvoj, delo in življenje

Oglasno sporočilo

Le skok čez Alpe je potreben, da se znajdete v središču raziskav, inovacij, visokotehnološke proizvodnje, sodelovanja na vseh ravneh in do narave prijaznega trajnostnega, krožnega gospodarstva.

Avstrijska Koroška se počasi, a vztrajno odmika od podobe izključno turistične destinacije ter se vse bolj uveljavlja kot dežela visokotehnoloških rešitev, inovativnih idej in trajnostne naravnanosti.

Avstrijska dežela, ki ima dobrega pol milijona prebivalcev, je v zadnjih letih namreč pritegnila velika podjetniška imena, kot so največji proizvajalec mikročipov na svetu Infineon, IBM, Siemens in Flextronics. Tudi s tem je bilo ustvarjeno podjetniško okolje, ki deluje izjemno podporno in spodbudno na celo vrsto manjših podjetij iz najrazličnejših panog. Tu cvetijo podjetja s področij mikroelektronike, informacijskih tehnologij, strojegradnje, lesarstva, turizma in drugih. Večina koroškega prebivalstva tako živi od industrijske proizvodnje in inovativnega gospodarstva, saj turizem v širšem pogledu deželi prinaša le 14 odstotkov BDP.

Priložnosti pa niso le za avstrijska podjetja. Na drugi strani Alp se odpira veliko možnosti tudi za že uveljavljena in nova slovenska podjetja, ki so podprta in subvencionirana enako kot avstrijska.

brezplačni e-knjigi. Koga na avstrijskem Koroškem poklicati, če imate dobro podjetniško idejo? Kje zaprositi za subvencije, mentorstvo, podjetniške povezave? Vse odgovore in kontaktne podatke najdete v

Priložnosti za Slovence

Avstrijska Koroška poleg doživetij na turističnih kmetijah, ob jezerih in na smučiščih spodbuja tudi razgled po širinah podjetniških in kariernih možnosti. Za vse interese podjetij, posameznikov in raziskovalcev, ki se želijo s svojimi idejami preizkusiti čez mejo, obstajajo mehanizmi, dostopne in učinkovite rešitve ter finančne spodbude. Več o teh možnostih preberite tukaj.

Simon Pöpperl in Andreas Duller, predstavnika deželne vlade avstrijske Koroške, si želita še močnejšega in raznovrstnega sodelovanja s slovenskimi podjetji. "Prijatelja, ki ti je bližje, poznaš bolje. Zato tudi lažje oceniš možnosti sodelovanja z njim. Trenutne razmere so negotove. Ne vemo, kako bo delovalo globalno gospodarstvo. Zelo dobro pa lahko napovemo in delno tudi nadzorujemo delovanje v regionalnem okolju. Pokazati želimo, da meja ni in da lahko slovenska podjetja s koroškimi sodelujejo tako, kot sodelujejo med seboj v Sloveniji. Iskreno cenimo vaše znanje in inovacije ter si zato tudi želimo, da bi zares sodelovali – da bi delali skupaj in se učili drug od drugega. Na avstrijskem Koroškem je resnično mogoče skoraj vse: posel, naložbe, razvoj, delo in življenje!"

Naročnik oglasne vsebine je Urad koroške deželne vlade.