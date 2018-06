Aprila v Sloveniji 924.376 prenočitev turistov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V slovenskih turističnih nastanitvenih obratih so aprila zabeležili 386.441 prihodov turistov in 924.376 prenočitev. Prihodov tujih turistov je bilo 273.985 in njihovih prenočitev 632.655, prihodov domačih turistov pa 112.456 in njihovih prenočitev 291.721, je danes objavil statistični urad.

Več kot 68 odstotkov vseh turističnih prenočitev so ustvarili tujci. Med njimi je bilo največ turistov iz Italije (17 odstotkov oz. skoraj 108.000), Avstrije (13 odstotkov), Nemčije (devet odstotkov), Srbije in Hrvaške (po pet odstotkov) ter Madžarske (štiri odstotke).

Več kot 548.000 oz. 59 odstotkov vseh prenočitev turistov je bilo aprila ustvarjenih v hotelih, 11 odstotkov v apartmajskih in počitniških naseljih, osem odstotkov v kampih in po štiri odstotke v mladinskih hotelih ter v zasebnih sobah, apartmajih in hišah.

Največ prenočitev so turisti aprila ustvarili v zdraviliških občinah, in sicer 26 odstotkov oz. skoraj 245.000. Sledijo obmorske občine (21 odstotkov), gorske občine (19 odstotkov) in občina Ljubljana (16 odstotkov), je navedel urad.