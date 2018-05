American Express se umika iz Slovenije

American Express zapušča Slovenijo in vso EU, so za časnik Finance potrdili na banki Intesa Sanpaolo, ki pri nas ponuja omenjeno plačilno kartico. Z njo bo menda mogoče plačevati do 1. avgusta.

Laura Brec Frančeškin iz Banke Intesa Sanpaolo je za spletno izdajo Financ povedala, da informacija o umiku plačilne kartice American Expressa iz Slovenije ni novost, saj se umika iz vse EU.

Po neuradnih podatkih naj bi se družba American Express umaknila zaradi direktive EU o plačilnih storitvah na notranjem trgu. To je EU je uvedla letos, da bi povišala stopnjo varnosti plačil in varstvo potrošnikov. Med drugim pa ta direktiva določa, da je prepovedano kakršnokoli zaračunavanje nadomestil za plačila s plačilnimi karticami, pojasnjujejo Finance. Družba ima okoli 40 milijonov uporabnikov v 85 državah sveta.

Glede na podatke Banke Slovenije so imetniki plačilnih kartic do januarja letos poleg članarine in preostalih stroškov uporabe plačilne kartice plačevali še nadomestilo za plačila. Nadomestila ali provizijo so izdajateljicam plačilnih kartic plačevali tudi trgovci in banke. S provizijo prejemnikov plačil so si trgovci, javni organi in drugi pokrili najpomembnejšo medbančno provizijo, ki so jo plačevali bankam izdajateljicam. Trgovec pa je potem lahko na primer povišal cene izdelkov in storitev, piše Banka Slovenije.