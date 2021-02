Air France se prihodnji teden vrača na brniško letališče

Pri Air France so poudarili, da zdravje in varnost potnikov postavljajo na prvo mesto, zato so že na začetku zdravstvene krize sprejeli številne varnostne ukrepe. Potnikom tudi omogočajo, da kupljeno vozovnico za lete do 31. decembra lani kadarkoli brez dodatnih stroškov ali dokazil zamenjajo za drug izbrani datum in destinacijo ali pa zahtevajo dobropis, ki ga lahko unovčijo do konca letošnjega leta. Če je let odpovedan, so upravičeni do povračila denarja.

Trenutno z brniškega letališča letijo štirje prevozniki

Z brniškega letališča trenutno letijo štirje prevozniki. Lufthansa slovensko prestolnico povezuje s Frankfurtom, Air Serbia z Beogradom, Turkish Airlines leti v Istanbul, Aeroflot pa v Moskvo. Več letov si v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z Letališčem Jožeta Pučnika, obetajo v poletni sezoni, ki se bo začela konec marca. Za zdaj je kar nekaj letalskih prevoznikov napovedalo polete z Brnika v okviru poletnega voznega reda.

Slovenija sicer tuje letalske prevoznike vabi tudi z državnimi subvencijami. Na prvem razpisu, v okviru katerega je na voljo slab milijon evrov, je bilo izbranih osem letalskih prevoznikov. To so bili Turkish Airlines, Swiss, Air Serbia, Lufthansa, Air France, Wizzair, LOT in Montenegro Airlines, ki pa je vmes prenehal z delovanjem. Vsi, ki bodo prejeli državno subvencijo, bodo morali vsaj dva meseca dvakrat tedensko izvajati redne potniške linije na eno izmed letališč v Sloveniji, in sicer v obdobju od 28. marca do 30. oktobra letos, piše STA.