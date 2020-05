Air France napovedal vrnitev na Brnik

Letalska družba Air France v zadnjem tednu junija načrtuje ponovno vzpostavitev letov z brniškega letališča. V Pariz bo z Letališča Jožeta Pučnika dvakrat na teden letelo letalo Embraer 190. Kot so sporočili predstavniki francoske letalske družbe, varnost potnikov in letalskega osebja postavljajo na prvo mesto, zato bodo zanje poskrbeli s strogimi zaščitnimi ukrepi na letalu.

V sredo, 24. junija, bo letalo Air France iz Ljubljane proti Parizu poletelo ob 12:25 in v Parizu pristalo ob 14:25. V soboto, 27. junija, je let iz Ljubljane predviden ob 17:55, pristanek v Parizu pa ob 19:55. Tisti, ki bodo želeli iz Pariza leteti v Ljubljano, bodo s pariškega letališča Charles De Gaulle (CDG) v sredo vzleteli ob 9:50 in v Ljubljani pristali ob 11:40, v soboto pa bodo iz Pariza vzleteli ob 15:20 in v Ljubljani pristali ob 17:10.

Da bi ponovna vzpostavitev zračnega prometa potekala kar se da nemoteno in da lahko potniki brezskrbno načrtujejo svoje lete, Air France omogoča brezplačno spremembo leta. Vozovnico, kupljeno od 22. aprila dalje, lahko potniki brezplačno zamenjajo ne glede na kabino in izbrano vrsto leta.

V družbi Fraport, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika, so potrdili najavo vrnitve Air France na brniško letališče s koncem junija. Ob tem so poudarili, da sta od preostalih letalskih prevoznikov ponovno povezavo napovedali le letalski družbi Air Serbia in Lufthansa. Nemška letalska družba bo v Frankfurt dnevno začela leteti predvidoma 15. junija, Air Serbia pa prvi polet načrtuje za 29. maj. Izvedba omenjenih poletov je zaradi aktualnih ukrepov ob vstopu tujcev v Republiko Slovenijo sicer negotova.

Na letalu obvezna uporaba mask, potnikom bodo izmerili temperaturo

Pri Air France letalske potnike sicer opozarjajo, naj pred načrtovanjem potovanja preverijo pogoje države, v katero oziroma prek katerih potujejo. Če potujejo v Francijo ali pa je Francija samo prehodna država, morajo izpolniti posebno potrdilo, ki ga lahko prenesejo s spletne strani francoskega ministrstva za notranje zadeve.

Na letališčih in na vseh letih Air France je obvezna uporaba mask, vsem potnikom bodo pred vkrcanjem izmerili telesno temperaturo. Če bo ta presegala 38 stopinj Celzija, bodo potniku zavrnili vstop na letalo. Potnikom, ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne bodo smeli vkrcati, bo omogočena brezplačna sprememba leta na kasnejši datum, s tem, da bodo ob spremembi morali priložiti vse zahtevane dokumente.