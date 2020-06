Agrokor s pritožbo tudi na znižano kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V družbi Fortenova, ki je nastala iz zdravega jedra Agrokorja, nanjo pa naj bi po izpolnitvi vseh pogojev prenesli tudi Mercator, so danes v sporočilu za javnost potrdili, da je Okrajno sodišče v Ljubljani spremenilo odločbo Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) glede višine globe zaradi nepriglasitve koncentracije po prevemu Costelle leta 2016, poroča STA.

Denarno kazen je sodišče znižalo z obrazložitvijo, da nepriglasitev koncentracije ni bila storjena "z namenom zaobiti nadzor oz. presojo koncentracije podjetij zaradi morebitnih škodljivih učinkov koncentracije na konkurenco", temveč je bila "rezultat malomarnosti odgovorne osebe Ivice Todorića". Sodišče je tako ocenilo, da je denarna kazen v višini milijon evrov "primerna in pravična sankcija za obravnavani prekršek", so odločbo sodišča povzeli v Fortenovi.

Agrokor se bo pritožil na Višje sodišče v Ljubljani

Odločitev slovenskega sodišča po navedbah Fortenove potrjuje Agrokorjeve trditve o nesorazmernosti prvotno izrečene kazni in daje upanje, da bodo v nadaljevanju postopka upoštevani tudi preostali argumenti glede njene neutemeljenosti. Ljubljansko okrajno sodišče je namreč delno ugodilo Agrokorjevi zahtevi za sodno varstvo in v velikem delu znižalo nesorazmerno kazen, ki jo je izrekla AVK, so dodali.

"Ker sodišče ni sprejelo vseh njegovih argumentov, pa se bo Agrokor zoper sodbo pritožil na Višje sodišče v Ljubljani in se po bo pravni poti nadalje boril pri argumentaciji, ki jo je AVK uporabila kot utemeljitev domnevne kršitve predpisov," po pisanju STA poudarjajo v Fortenovi.

Kot dodajajo, sodba okrajnega sodišča glede znižanja denarne kazni dodatno pod vprašaj postavlja upravičenost odvzema delnic Mercatorja, ki ga je AVK izrekla za zavarovanje izvršitve odločbe o nesorazmerni kazni v višini 53,9 milijonov evrov in ki ga je AVK pred dnevi podaljšala še za šest mesecev.

Agrokor se bo zato v zakonskem roku pritožil tudi na odločitev o podaljšanju zasega delnic Mercatorja, in sicer tudi s pomočjo argumentacije v sodbi, s katero so znižali kazen, "zaradi česar je odvzem delnic, katerih vrednost je ocenjena na več kot 140 milijonov evrov, popolnoma nesmiseln", piše STA.

"Še vedno pričakujemo, da bodo pogoji za prenos delnic kmalu izpolnjeni in da bomo prenos realizirali do konca tega leta," je poudaril Fabris Peruško. Foto: STA

Glavni izvršni direktor skupine Fortenova Fabris Peruško je v današnjem sporočilu za javnost znova spomnil, da Mercator za svoj nadaljnji razvoj nujno potrebuje močnega in stabilnega lastnika, kakršnega bi imel v skupini Fortenova. "Še vedno pričakujemo, da bodo pogoji za prenos delnic kmalu izpolnjeni in da bomo prenos realizirali do konca tega leta," je poudaril.

Agrokor torej kljub znižanju kazni te očitno (še) ne bo poravnal, čeprav je Peruško pred dnevi v Ljubljani, ko je skupaj z vodstvom Mercatorja nastopil pred slovenskimi dobavitelji, kot eno od možnosti, da bi bil ustvarjen eden od pogojev za prenos Mercatorja na Fortenovo, omenil tudi plačilo prvotno izrečene globe v postopku zaradi prevzema polnilnice vode Costella, v katerem je AVK delnice zasegla.

Potrebno še dovoljenje Evropske komisije in soglasje 56 bank upnic

Če bi Agrokor globo poravnal, bi lahko prosto razpolagal z delnicami Mercatorja, s tem pa bi bila premagana pomembna ovira za prenos lastništva Mercatorjevih delnic s finančno nasedlega Agrokorja na Fortenovo, na katero so bile sicer z izjemo Mercatorja že prenesene vse solventne družbe Agrokorja.

Za prenos Mercatorja morata biti sicer ob odmrznitvi omenjenih delnic izpolnjena še dva predpogoja. Potrebno je še dovoljenje Evropske komisije, ki ga v Zagrebu pričakujejo v nekaj mesecih, Fortenova pa mora dobiti tudi soglasje vseh 56 bank upnic Mercatorja, še poroča STA.