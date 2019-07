AGRA, kmetijstvo in živilstvo nove generacije

Oglasno sporočilo

AGRA 2019 bo v Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta največji državni in eden najpomembnejših kmetijsko-živilskih sejmov Evropske unije in držav v njenem preddverju. Poudarki bodo na digitalizaciji v kmetijstvu in agroživilstvu. Tematskim strokovnim posvetom se bodo pridružili praktični prikazi dela z roboti in droni.

Nove tehnologije pridelave

Mednarodna sejemska razstava bo prikazala novosti, vrhunsko tehnologijo in tehniko za kmetijstvo, gozdarstvo, živilsko-predelovalno industrijo, vinogradništvo in vinarstvo. Za sodobno pridelavo in rejo bo ponudila opremo, semena ter sredstva za nego rastlin in živali. Obiskovalci bodo lahko uživali v najboljših pridelkih in živilih.

Agrina kuhinja

V ospredju bodo nove generacije pridelovalcev, ki bodo svoje izdelke ponujali tudi na tržnici mladih kmetov. AGRA bo obdelovala prihodnost z ekološkim kmetijstvom. Najboljše tradicije in nove trajnostne prakse bo oživela s strokovnimi razstavami živali, atraktivnimi predstavitvami na maneži, bujnimi sejemskimi vrtovi in gozdno parkovnim nasadom. Za blagostanje sedanjosti bo poskrbela z odlično hrano iz naše bližine. Ta bo v glavni vlogi na Dnevu gastronomije, ki bo napovedal Slovenijo kot Evropsko gastronomsko regijo 2021. Vsakodnevno bodo ugledni kuharski mojstri v Agrini kuhinji obiskovalce razvajali s kulinaričnimi stvaritvami iz nagrajenih izdelkov strokovnih ocenjevanj kakovosti ter iz svežih vrtnin s sejemskih vrtov. Veliko pozornosti bo posvečeno aktualni temi Zdravje z naravo. Predstavljena bodo tudi svečana kmečka oblačila, ki bodo povezala tradicijo s sedanjostjo in prihodnostjo.

AGRA bo poskrbela za rodovitnost domačih in mednarodnih polj. Dan pred odprtjem sejma bo na Ptuju konferenca evropskih kmetijskih ministrov, ki bodo v soboto že dejavni na sejmu. Ob Deželi partnerici, avstrijski Štajerski, se bodo predstavili Madžarska, Hrvaška, Severna Makedonija, Poljska, Bolgarija, Vietnam in projekt »City Cooperation II", ki povezuje 24 mest sosednjih Slovenije, Avstrije in Madžarske.

Avstrijska Štajerska - dežela partnerica

Kot veleva tradicija, bo na Agri družabno, veselo, prijateljsko, okusno, zabavno in koristno. Ne le za poslovneže, kmete in strokovnjake, temveč za vse, ki prisegajo na okusno in zdravo hrano, pridelano s spoštovanjem do človeka in okolja.

Atraktivne predstavitve živali

Predstavitev avtohtonih pasem na sejmu AGRA pomeni promocijo naše žive kulturne dediščine. Prikazani bodo cikasto govedo, krškopoljski prašič, jezersko-solčavska ovca, belokranjska pramenka, drežniška koza, kranjska čebela in štajerska kokoš. Prisotni rejci bodo izdelke avtohotnih pasem ponudili obiskovalcem v pokušnjo in nakup. Vrstile se bodo številne zanimive delavnice in prikazi.

Najboljši rejski dosežki bodo blesteli tudi na razstavah govedi, konj in drobnice, ki se bodo na atraktiven način predstavljali na maneži, ter prašičev, malih živali in sladkovodnih rib v ribniku. Vabila bo tudi državna razstava čebelarstva.

Predstavitve športnega konjeništva

Rodovitni sejemski vrtovi

Osrednji sejemski vrt, ki ga ureja Biotehniška šola Rakičan, predstavlja v času najbujnejše rasti več kot 300 rastlin za zdravo in pestro družinsko samooskrbo.

Sejemska njiva – poligon Zeleni dragulji narave prikazuje v sodelovanju z Ekoci, ekocivilno iniciativo Slovenije in Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kolekcije različnih sort konoplje, medovitih posevkov, namakalne sisteme in energijske točke. Dopolnila ga bo tudi razstava različnih sort krompirja Kmetijskega inštituta Slovenije.

Permakulturni vrt s hiško iz slamnatih bal, Permakulturni center Pomurskega sejma, ponuja vsakodnevne praktične delavnice s področja trajnostne ekološke gradnje, permakulture v poljedelstvu, sadjarstvu in v vrtnarstvu ter predavanja o zdravju in uporabi endokanaboidov v zdravstvu. Na njem bo izpostavljen tudi pomen murve v povezavi s sviloprejstvom.

Nasveti strokovnjakov v permakulturnem vrtu

Bogato in poučno bo dogajanje v gozdno parkovnemu nasadu v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.

Obiskovalce vabijo še ekstenzivni nasad jablan starih sort ter vzorčni sejemski vinograd s slovenskim trsnim izborom.

V vzorčnih nasadi bodo vsakodnevno organizirani strokovno vodeni ogledi in svetovanja.

Tekmovanje v plesanju polke.

Dogajanje in druženje z dobrim namenom

Na sejmu AGRA se bodo po stanovskih dnevih zvrstili: ples sejemskih maskot, tekmovanje v plesanju polke, tekmovanje v vlečenju vrvi, šahovski turnir, srečanje mladih kmetov in podeželske mladine, srečanje kmečkih žena in deklet, srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo, srečanje sommelierjev ter 10. srečanje starodobnih traktorjev Steyr. Obiskovalci bodo lahko uživali v vodenih pokušnjah vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2019 z Vinsko kraljico Slovenije 2019. Potekali bodo tudi 21. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov in prikazi varnega dela v gozdu.

Na mladih podeželje stoji

Agrina doživetja za otroke

V igralnici v hali D bo zagotovljeno brezplačno enourno varstvo z zanimivimi ustvarjalnimi delavnicami za otroke. Pri prašičjem hlevu in hlevu drobnice bo otroke vabil Vrtec malih živali, v katerem bodo živali podrobneje spoznavali in jih tudi pobožali. Na razstavnem prostoru Zveze slovenske podeželske mladine bodo mladi kmetje za otroke pripravili zabavno nagradno igro »Odkrij AGRO«, skozi katero bodo otroci spoznavali sejem z zbiranjem štampiljk pri razstavljavcih, na koncu pa prejeli simbolično nagrado.

