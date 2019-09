Adrii bi radi pomagali, a Nemcem ne želijo dati niti evra

Nemci so za finančno pomoč zaprosili državo

Adria Airways, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada 4K Invest, se je znašla v velikih finančnih težavah. Po tem, ko je v zadnjih mesecih pogosto odpovedovala polete in jih združevala, s tem pa med svojimi potniki povzročila nemalo jeze in razočaranja, je včeraj in danes odpovedala večino poletov. To se je zgodilo po tem, ko je vodstvo podjetja državi postavilo ultimat, da jim pomaga s premostitvenim posojilom oziroma poroštvom, vlada pa je to zavrnila, češ, da Adria v štirih mesecih ni predložila niti poslovnega načrta.

Nova letalska družba ali drug lastnik Adrie?

V političnih strankah težave, v katerih se je znašla Adria, obžalujejo. So pa si enotni, da pomoč nemškemu lastniku podjetja ni smiselna. Nekateri predlagajo, da bi v lastništvo Adrie namesto sklada 4K Invest spet vstopila država ali pa, da bi na pogorišču podjetja ustanovili novo letalsko družbo v državni lasti.

Predsednik SD Dejan Židan Foto: STA Prvi so se že včeraj oglasili v stranki SD. Kot so zapisali, menijo, da je za Slovenijo nujno, da ima svojega letalskega prevoznika. Prepričani so, da mora vlada nemudoma pristopiti k reševanju Adrie Airways.

"Socialni demokrati zagovarjamo rešitev, ki bo podjetje ohranila kot poslovno celoto, z velikim človeškim kapitalom, znanjem in posli, ki je kratkoročno ni mogoče nadomestiti."

Dodajajo še, da trenutni lastnik, podjetje 4K Invest, nima njihovega zaupanja, zato nasprotujejo rešitvam, ki ohranjajo sedanje lastništvo podjetja. Adria Airways tako takoj potrebuje novega lastnika. Morebitno državno poroštvo se lahko podjetju podeli ob jasnih pogojih: prenosu lastništva na državo. Šele ta korak omogoča izvedbo drugih potrebnih korakov za sanacijo Adrie Airways, s tem pa ohranitev povezanosti Slovenije s ključnimi destinacijami.

Koordinator Levice Luka Mesec. Foto: STA V Levici pa poudarjajo, da je treba najprej opozoriti na to, kar se je dogajalo pred privatizacijo. "Mi smo takrat zelo jasno svarili pred tem, da se nacionalno letalsko družbo prodaja skladu z neznanim lastnikom. In da se lahko zgodi karkoli: izčrpavanje družbe, uničevanje ... To se je zdaj zgodilo. Lahko govorimo o nacionalni sramoti, saj se je naš nacionalni prevoznik znašel med najslabše ocenjenimi letalskimi družbami na svetu," je povedal koordinator stranke Luka Mesec.

Dodajajo, da je popolnoma nesprejemljivo, da bi na kakršenkoli način subvencionirali ali reševali trenutnega lastnika 4K Invest. Ta lastnik je podjetje kupil oziroma dobil skoraj zastoj, jo izčrpal in pripeljal na rob uničenja, zdaj pa izsiljuje državo, da bi mu dala subvencije. "Država bi morala stopiti na stran zaposlenih in z njimi ustanoviti novo letalsko družbo ali pa poskusiti skupaj z njimi iztisniti škodljivega lastnika 4K Invest in ustanoviti oziroma prevzeti družbo tako, da bi jo upravljali ali zaposleni ali zaposleni s pomočjo države," je dodal.

Predsednik DeSUS Karl Erjavec. Foto: STA Kot kaže, bo Slovenija ostala brez nacionalnega prevoznika, kar obžalujemo. To bo velika težava, saj bo vlada morala najti rešitve, ki bodo potnikom omogočile normalen letalski prevoz, so zapisali v stranki DeSUS.

"Državna pomoč tokrat ne bo dovoljena, družba pa bi vseeno potrebovala dokapitalizacijo, ki jo je bila od države deležna pred prodajo. Najboljša možnost za preživetje Adrie Airways se je pokazala, ko so se odvijali resni pogovori o strateškem partnerstvu, takrat s Turkish airlines. Žal niso obrodili sadov. To bi bila pravzaprav edina prava rešitev za našo letalsko družbo, ki smo jo žal zamudili," še dodajajo v stranki.

Foto: STA V SMC pa so nam povedali, da je pojasnila o tem, kako lahko ukrepa država, v torek predstavil že njihov predsednik in minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

"Že spomladi smo vodstvu podjetja Adria Airways povedali, da smo jim na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljeni pomagati – seveda znotraj zakonskih možnosti in na način, da to ne bi bila nedovoljena državna pomoč," pravijo in dodajajo: "Pri tem smo kot nujen predpogoj za nadaljnje pogovore postavili zahtevo za realen poslovni načrt, ki izkazuje, kako bo Adria Airways po naši pomoči izšla iz rdečih številk. Brez ustreznih načrtov namreč ne bi bilo odgovorno, da država podjetju odobri kakršnokoli pomoč. Adria Airways vse do danes ni predložila omenjenega načrta."

Počivalšek je še dodal, da vidijo tudi možnost za preživetje Adrie, ki "lahko spet postane zanesljiv letalski prevoznik, če se celovito loti lastniškega, finančnega in poslovnega prestrukturiranja". Podjetje državne pomoči do leta 2024 ne more prejeti, bi pa lahko zaprosila za druge pomoči, a šele, ko bo poslovala na zdravih temeljih.

Po pisanju STA pa je minister še povedal, da država ob obstoječi lastniški strukturi v družbo ne bo vložila niti evra, saj meni, da so za slabe razmere v družbi krivi tudi lastniki, sklad 4K Invest.

Foto: STA Poslanka SAB Maša Kociper je za STA menila, da možnosti ni več veliko. Že ko se je Adria prodajala, so v stranki po njenih besedah opozarjali, da bi morali glede na pomen, ki ga ima družba v Sloveniji, iskati strateškega partnerja, ne pa, da smo jo prodali nekemu nemškemu skladu. Strateški partner bi vlagal v družbo in jo razvijal. "Tako pa je šlo od takrat samo še navzdol," je dejala.

Ena od možnosti je po njenih besedah zakonski predlog, ki so ga pripravili na ministrstvu za infrastrukturo, ki bi, če bo to potrebno, omogočil subvencioniranje nekaterih letalskih linij. Država tako lahko z razpisom finančno podpre določeno letalsko družbo, če ji v javnem interesu podeli obveznost opravljanja javne službe na določeni letalski povezavi, je še poročala STA.

Foto: STA Predsednik SNS Zmago Jelinčič je povedal, da gre za popoln konec slovenskega podjetja. "Konec koncev niti ni slovensko, je nemško, zato so vprašanja o tem, da bi morala slovenska vlada kakorkoli podpirati to podjetje, nedopustna. Če že, naj si uredijo posojilo pri Deutsche Bank," je dejal.

Po njegovih besedah se v SNS zavzemajo za takojšnji stečaj družbe in ustanovitev novega nacionalnega letalskega prevoznika: "Predlagamo poimenovanje Air Slovenia, namreč če že moramo imeti svojo letalsko družbo, bi morala Slovenija imeti državno letalsko družbo, ne pa, da damo vse skupaj v zasebne roke, potem pa davkoplačevalci hranimo neke gospode, ki si polnijo žepe in uničujejo slovensko gospodarstvo. Preveč je že te svinjarije."

Ko gre za zaposlene v Adrii Airways, pa v SNS predlagajo prezaposlitev v novo letalsko družbo. "Seveda govorimo o prezaposlitvi ustreznega kadra," še dodaja Jelinčič.

Odgovorov LMŠ, SDS in NSi nismo prejeli.

