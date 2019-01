Nemci za zdaj rešili Adrio Airways pred stečajem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Adria Airways, ki se je zaradi slabega finančnega stanja znašla pod drobnogledom javne agencije za civilno letalstvo, do nadaljnjega ohranja operativno licenco.

Agencija je namreč v postopku nadzora ugotovila, da so nemški lastniki zagotovili dovolj svežega kapitala in dokazali, da družba ni več insolventna. Zato je postopek zaustavila. Kljub temu naj bi mesečno spremljala dogajanje v Adrii Airways in po potrebi ponovno ukrepala.

Po naših informacijah je Adria Airways s štirimi milijoni evrov, ki jih je konec lanskega leta zagotovil nemški sklad 4K Invest, poplačala del dolgov, ki so se v zadnjem času kopičili in začeli resno skrbeti njihove ključne poslovne partnerje. Med njimi so ljubljansko letališče in Petrol.

Hkrati je agencija v več postopkih potrdila, da Adria Airways izpolnjuje tehnične zahteve na način, ki omogoča zagotavljanje letalske varnosti na ustreznem nivoju. Zaradi finančnih težav tako varnost letal ni bila nikoli pod vprašajem.

Grozila ji je izguba licence

Kot smo razkrili na Siol.net, je agencija ugotovila, da je Adria Airways na zadnji dan leta 2017 izpolnjevala enega od pogojev za insolventnost. Po naših informacijah je višina nepokrite izgube presegala polovico njenega osnovnega kapitala.

Holger Kowarsch, direktor Adrie Airways Foto: Adria Airways Adrio so nad vodo držali le ločeni dogovori z upniki, s katerimi je dokazovala, da je sposobna poravnavati obveznosti. Po zadnjih podatkih je imela že za več kot 50 milijonov evrov obveznosti, med njimi predvsem lizingov, prek katerih najema floto.

Na podlagi ugotovitev je agencija naložila letalskemu prevozniku, naj do konca decembra predloži dokazilo ali o prilivu svežega kapitala ali o denarju iz drugih virov. Če tega ne bi naredila, bi lahko Adria Airways ostala brez licence za letenje. Prizemljitev letal pa bi jo dokončno pahnilo v stečaj.

Nemški lastniki so že pred tem obljubili ukrepe, s katerimi naj bi izboljšali finančni položaj, vendar so dvome regulatorja razblinili šele s dokazilom, da so na račun družbe nakazali štiri milijone evrov.

Kdo bo zagotovil denar?

Zdaj je ključno vprašanje, ali bodo Nemci držali obljubo in v naslednjih tednih izpeljali novo, še večjo dokapitalizacijo Adrie Airways.

Jeseni, ko se je Adria Airways spopadala s finančnimi težavami, odpovedmi letov in pomanjkanjem članov posadke, ugibanja o njeni usodi pa so bila na vrhuncu, so namreč napovedali, da bodo v njen kapital vložili deset milijonov evrov. Ta denar naj bi zagotovili pred koncem marca.

Nemški sklad 4K Invest je sicer pred tem v dveh letih in pol, odkar je bil lastnik Adrie, v družbo vložil vsega 1,5 milijona evrov denarnih sredstev. Preostalo likvidnost je Adria dobila na račun dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev.

Denar za dokapitalizacijo Adrie bi lahko namesto Nemcev zagotovil tudi strateški partner, ki bi si s tem zagotovil delež v lastništvu.

Kot smo poročali, so v Adrii nedavno napovedali strateško povezovanje z ruskim proizvajalcem letal Suhoj, ki jim bo že čez nekaj mesecev dobavil prva letala superjet 100. Napovedali tudi odprtje skupne baze za vzdrževanje in popravila letal superjet 100 na ljubljanskem letališču.

Gre sicer za še enega od ukrepov, s katerim bodo Nemci reševali finančni položaj Adrie Airways. Cenovno ugodnejša ruska letala bodo uporabljali na linijah Adrie, medtem ko bodo obstoječa letala oddali v najem zahodnim letalskim prevoznikom. Toda ruska letala imajo veliko težavo, pogosto se kvarijo.

Adria: pričakovali smo takšno odločitev

"Drugačne odločitve agencije nisem pričakoval, saj je Adria Airways vseskozi izpolnjevala zahteve imetnika operativne licence," se je danes odzval direktor Adrie Airways Holger Kowarsch.

Dodal je, da imajo v načrtu dodatno optimizacijo naše mreže poletov, dodali bodo nove frekvence, hkrati pa ohranili vse ključne povezave z glavnimi evropskimi vozlišči.