Adria Airways: policija zaradi zlorabe položaja ovadila štiri ljudi

S tem je NPU končal predkazenski postopek v enem delu. V drugem delu predkazenski postopek še teče, vendar na policiji zaradi varovanja interesa preiskave več ne razkrivajo. Stečajni upravitelj Adrie Airways Janez Pustatičnik medtem še tehta smiselnost vložitve tožb zoper nekdanje vodstvo, kar je odvisno tudi od stroškov in morebitnega povečanja stečajne mase.

Adria Airways je plačevala tudi zavarovalno premijo za odškodninsko odgovornost tedanje uprave, in sicer kar hčerinski družbi nemškega sklada 4K, lastnika Adrie Airways. Vendar te zavarovalne police v Adrii stečajni upravitelj ni našel, še poroča Delo.

Hišne preiskave tudi zaradi spornih poslov nekdanjih lastnikov

Vodstvo Adrie Airways je predlog za stečaj letalskega prevoznika vložilo 30. septembra 2019. Letalska družba, ki jo je država leta 2016 prodala neznanemu nemškemu finančnemu skladu 4K, je imela pred tem dalj časa finančne težave, te pa so se po prevzemu še poglobile, čeprav so novi lastniki napovedovali rast, več dokapitalizacij in novega strateškega partnerja, piše STA.

Kot so poročali mediji ob hišnih preiskavah lani poleti, naj bi v NPU preiskovali sporne posle nekdanjih nemških lastnikov in sumljiva milijonska nakazila v davčne oaze, poslovanje prek Malte in krajo denarja iz trezorja, ki se je zgodila po objavi stečaja.