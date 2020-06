Oglasno sporočilo

Spremljajte zanimive zgodbe slovenskih podjetnikov, ki na Biziju delijo zanimive in navdihujoče zgodbe o tem, kako so se znašli med epidemijo ter z bralci delijo svoje primere dobrih praks.

Edini slovenski proizvajalec razkužil, ki je med epidemijo oskrboval bolnišnice, domove starejših

Podjetje Kimi iz Trzina je največji proizvajalec medicinskih razkužil v Sloveniji, ki je bil v času epidemije edini slovenski proizvajalec, ki je oskrboval najbolj izpostavljene ustanove, torej bolnišnice, domove starejših in podjetja, ki so morala delovati. Zakaj jih je prav v času epidemije obiskal predsednik države Borut Pahor?

Čez noč uredili spletno trgovino in z izdelki pomagali v bolnišnicah, domovih starejših

V Kmetijski zadrugi Metlika so zaradi epidemije praktično čez noč ostali brez večjega dela prihodkov, saj so njihovi ključni kupci s področja gostinstva. Skoraj čez noč jim je uspelo urediti spletno trgovino za nakup živil. Kako hitra je bila dostava in kakšen je bil asortima? S čim so pomagali zaposlenim v domovih za starejše, bolnišnicah, zdravstvenih domovih?

Ko so zaprli salone, so strokovnjaki za vrata svetovali prek spletnega asistenta

Podjetje Matjaž iz Petrovč je generalni zastopnik za vrata Hörmann. Takoj po začetku epidemije so zaprli vse svoje razstavne salone. Kako so ohranili stik s kupci, ki so bili prav tako doma in so imeli več časa, da razmišljajo o prihodnjih načrtih pri hiši? Kako uspešno so se njihovi komercialisti »skrivali« za spletnim asistentom?

