Brezplačni priročnik »5 najpogostejših izzivov pri prodaji«

Oglasno sporočilo

Izziv št. 1: Prodajate vse vsem

Kadar prodajate vsem, te potencialne stranke nagovarjate zelo splošno, na enak način. V praksi pa se podjetja razlikujejo po velikosti, panogi, v kateri delujejo, imajo različne potrebe in izzive, ki si jih želijo reševati. Ste se kdaj vprašali, kakšna je vaša ciljna skupina, kdo so vaši kupci? Morda pa bi bilo smiselno, da oblikujete skupine, ki imajo podobne izzive.

Izziv št. 2: Zaljubljeni v svoje podjetje in izdelek

Potencialne stranke ne vidijo vaših izdelkov, storitev in prednosti tako kot vi. Ne zanima jih vaše podjetje, izdelek, kako vrhunski, inovativen in drugačen je. Zanima jih, kakšne probleme in izzive lahko vaš izdelek ali storitev reši.

Rešitve za izzive najdete v brezplačnem priročniku 5 najpogostejših izzivov pri prodaji. Prenesite ga tukaj.

Izziv št. 3: Stranka ne ve, kakšne so koristi zanjo

Veste, česa si vaše stranke resnično želijo? In česa ne? Ste prepričani, da zaznavajo enake koristi vašega izdelka, kot jih zaznavate in komunicirate vi? Vprašajte stranke, česa ne marajo, in to potem popravite. Le tako boste ugotovili, kaj resnično potrebujejo.

Izziv št. 4: Čredni nagon

Tudi v poslu delujemo po sistemu črednega nagona. Če vsi uporabljajo vse kanale za komunikacijo, to ni nujno pametno za vas. Ste vedeli, da imate za pozornost strank po raziskavah na voljo le 8 sekund? Da, pomembno je, katere kanale izbirate, in da veste, zakaj jih uporabljate (ste kdaj pomislili, da je klasična direktna pošta lahko še vedno zelo učinkovita?).

Izziv št. 5: Popust na popust = ?

Vsi si želimo strank, ki bi z nami ostale dolgoročno. A jim konkurenca ponuja popuste, zato ponujate popuste tudi vi. Z dajanjem vedno novih popustov ne morete graditi dolgoročnih donosov. Niti svoji blagovni znamki niti temu odnosu. Kako iz začaranega kroga?

Bizi.si priročnik je nastal po 1. bizi.si zajtrku z gostjo Majo Golob. Poleg izzivov in rešitev smo mu dodali tudi bizi.si nasvete.

Pri izbiranju pravih (potencialnih) strank pomaga tudi poslovni asistent bizi.si. Preizkusite ga lahko brezplačno.

Vsebino zagotavlja poslovni asistent bizi.si.