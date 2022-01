Talenti v gostinstvu, prijavite se na akademijo Raise the Bar!

Oglasno sporočilo

Imaš izkušnje v poklicih, kot so barman, natakar ali barist? Te motivirata ambicioznost in kreativnost ter imaš vsaj eno leto izkušenj v gostinstvu? Imamo odlično novico: do 17. januarja 2022 se lahko prijaviš na akademijo Raise the Bar. Program je priložnost za pridobitev nepozabnih izkušenj in znanja, ki bo pripomoglo k razvoju tvoje kariere v gostinstvu.

Akademija Raise the Bar, Kristian Marijančević

Ali tudi ti meniš, da kava ni le vir jutranje energije, ki ti pomaga prebroditi še en dan, in v vsakem zrnu vidiš dolgo zgodovino bogatih arom in okusov? Če je tvoj odgovor pritrdilen, je akademija Raise the Bar prava priložnost zate. Izobraževalni program je namenjen vsem talentom v gostinstvu, tudi iz Slovenije, ki pijače prepoznajo kot kreativne medije s potencialom za pisanje novih zgodb. Za sodelovanje na tem brezplačnem izobraževanju preprosto izpolniš prijavni obrazec na spletni strani raisethebar.hr/akademija.

Izobraževalni center, sommelierski prvak Hrvaške Ivan Jug in udeleženci Akademije.

Program akademije je zasnovan v sodelovanju z ugledno ustanovo European Bartender School. Poleg teoretičnega pouka, ki poteka v izobraževalnem centru Coca-Cole HBC v Zagrebu, akademija Raise the Bar zajema tudi terenski pouk in prakso v barih in restavracijah po vsej Hrvaški.

V sklopu izobraževanja udeleženci spoznajo področja, kot so: vloga in odgovornost natakarja ali barmana; barski menedžment, ki vključuje seznanitev s postopki, vodenje ekipe, skrb za doživetja in zadovoljstvo gostov, spremljanje trendov, razvoj inovacij, postavljanje ciljev in njihovo uresničevanje ter nadzor nad finančno uspešnostjo poslovanja; pravila vedenja in postrežbe gostov v barih in restavracijah; pravilna uporaba barske opreme, ledu, sadja in kozarcev; poznavanje fermentacije in destilacije; zgodovina, klasifikacija, proizvodnja in pokušina žganih pijač, likerjev, piva, vina, kave in kavnih napitkov ter mešanih pijač; izdelava lastnih sirupov, likerjev in "shrubsov"; pravilna uporaba barskih tehnik; poznavanje receptov za 88 klasičnih koktajlov in sodobnih klasik.

Med usposabljanjem se bodo udeleženci učili od strokovnjakov, kot so Andrej Čapka, direktor in lastnik Zmajske pivovarne, Ivan Jug, sommelierski prvak Hrvaške ter solastnik in vodja restavracije Noel, ter Andrea Klemenčić, izkušena menedžerka v hotelirstvu v oddelkih za gastronomijo in vodenje restavracij. Udeleženci, ki bodo uspešno končali program, bodo prejeli certifikat družbe Coca-Cola HBC Hrvaška v sodelovanju s šolo za barmane European Bartender School.

Andrej Čapka, Zmajska pivovarna

Podrobnosti o akademiji Raise the Bar preberite na spletnem mestu raisethebar.hr. Še več utrinkov z izobraževanja najdete na Instagramu in Facebooku.



