Podjetja vas čakajo z odprtimi rokami

Oglasno sporočilo

Izberite dobro počutje na delovnem mestu

Premalo pozornosti posvečamo dobremu počutju na delovnem mestu, to je namreč ključno, da delo dobro in z veseljem opravljamo. Nekdanja slovenska atletinja Brigita Langerholc je svojo poklicno pot nadaljevala v terapevtskih vodah: "V službi je dobro, da se počutite notranje pomirjeni, suvereni, da veste, kaj je vaš doprinos v delovnem okolju. Zato je treba za 'dobro počutje' delati vsak dan, ali preden pridete na delovno mesto ali pa na delovnem mestu, če za to poskrbi delodajalec," je prepričana naša olimpijka.

Izberite poslovni bonton

Poznavanje pravil primernega obnašanja pomaga pri večji samozavesti in posredno vpliva na sklepanje poslov, pravi prva dama slovenskega protokola Ksenija Benedetti in dodaja: "Kultura srca je zelo pomembna za nadgradnjo osebne odličnosti in uspešno komunikacijo. Kdaj ponuditi roko, kako koga nasloviti, kako napisati elektronsko sporočilo, kako sprejeti poslovne partnerje, vse to so teme, o katerih bom govorila na kariernem sejmu."

Izberite pravo komunikacijo in magičnost mreženja

Komunikacija je namreč več kot le besede, pravi Matteo Bocelli, strokovnjak za govorico telesa, ki bo predaval o vplivu telesne govorice na kariero. Kako pomembno je zanimanje za ljudi, bo povedala Ajša Vodnik. Uspeh mreženja je namreč odvisen od naših komunikacijskih spretnosti. Pravzaprav je mreženje eden izmed pristopov do novih oblik poslovnega in družbenega sodelovanja, zato so še kako pomembne veščine komunikacije, ki se jih lahko naučimo, da gradimo medsebojne odnose, ki nam prinesejo podporo, informacije, posredovanje in prijateljstva.

Izberite prave delodajalce Nikjer drugje ne boste našli toliko delodajalcev na kupu kot na največjem kariernem sejmu pri nas. Zato pripravite življenjepise in vprašanja za predstavnike podjetij: Petrol d.d., GEN-I d.o.o., Hofer trgovina d.o.o., Lidl Slovenija d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o., Toyota Adria d.o.o., Ministrstvo za obrambo RS/Slovenska vojska, Krka d.d., NLB d.d., Novartis in druge, ki iščejo nove kadre. Celoten program si oglejte tukaj.

Naročnik oglasnega sporočila je STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, D.O.O.