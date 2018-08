Iskanje najemniških stanovanj postaja nočna mora #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iskanje ustrezne nepremičnine v večjih slovenskih mestih postaja prava nočna mora, saj je stanovanj premalo. Cene so zato iz dneva v dan višje.

Edina rešitev za večino je najem, a je nekaj sto praznih stanovanj premalo za vse. V zadnjih desetih letih se pri nas namreč skoraj ni gradilo. Lastniki nepremičnin v prestolnici jih zaradi večjega dobička raje oddajajo turistom, ki manj gledajo na ceno.

Klemen Kveder s partnerico že en mesec aktivno išče najemniško stanovanje v Ljubljani. Tako kot številni ima tudi on slabe izkušnje.

"Za zdaj sva se odločila, da ostaneva pri starših," je povedal Kveder.

Mladi par trenutno živi v Budimpešti. Iskanje stanovanja iz tujine pa že tako težek položaj še bolj otežuje. Ker je stiska na trgu velika, ljudje nove priložnosti zagrabijo v trenutku.

"Ko se pojavi novo stanovanje, je pravzaprav takoj, ko pokličeš, številka že zasedena," je svoje izkušnje z iskanjem najemniškega stanovanja opisal Kveder.

Pomanjkanje najemniških stanovanj tudi drugod

Težave z iskanjem in prodajo stanovanj pa imajo tudi nepremičninske agencije.

"Stanovanj zelo primanjkuje, sploh pa zdaj, ko se bliža začetek študijskega leta in študentje mrzlično iščejo najemna stanovanja," je pojasnila Stanka Solar, direktorica podjetja Stan nepremičnine.

Na enem od največjih nepremičninskih portalov se v Ljubljani trenutno oddaja le 400 stanovanj, od tega v središču mesta zgolj 130.

"Pa ne govorimo o pomanjkanju stanovanj samo v Ljubljani, ampak tudi v drugih občinah, kot so Domžale, Kamnik, Kranj ..." je naštela Solarjeva.

"Glede na to, da imamo trenutno zelo ugodno obrestno mero za stanovanjska posojila bi svetovala, če je le možno, da bi dejansko šli v nakup kot v najem," predlaga Stanka Solar, direktorica podjetja Stan nepremičnine. Foto: Planet TV Kvedrove izkušnje iz tujine so boljše. Tam nikoli ni imel težav z iskanjem stanovanja - na trgu jih je dovolj, razlaga. "Imam izkušnjo s Poljske in Budimpešte, kjer je na voljo stotine stanovanj. Sploh Poljska je super urejena," pravi Kveder.

Namesto najema raje v nakup

Po podatkih geodetske uprave se letno v prestolnici odda okoli 95 tisoč stanovanj, cene teh pa rastejo. Za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Ljubljani je treba odšteti med 500 in 600 evri mesečno. Solarjeva zato namesto najema predlaga nakup stanovanja.

"Glede na to, da imamo trenutno zelo ugodno obrestno mero pri kreditih, bi svetovala, če je le možno, da bi dejansko šli v nakup kot v najem," predlaga Solarjeva.

A kaj, ko na trgu primanjkuje tudi stanovanj za prodajo. Cene oglaševanih pa letijo v nebo.