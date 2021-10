Kako ravnati, ko se vam zalomi pri spletnem plačilu?

Nakupe prek spleta opravlja že velika večina slovenskih uporabnikov interneta. Več kot polovica jih spletne nakupe opravlja pogosto. Kljub številnim izkušnjam pa se kupci soočamo s številnimi skrbmi, povezanimi tako s potekom spletnega plačila kot tudi z vprašanji, vezanimi na kartično poslovanje na splošno. Če kartico prislonimo na POS-terminal dvakrat zapored, bomo plačilo opravili enkrat ali dvakrat? Kaj je številka CVV? Vas pri spletnem plačilu ne preusmeri na naslednji korak in se sprašujete, ali se je torej plačilo zaustavilo ali je bilo dejansko izvedeno?

Da bo vaše nakupovanje na spletu lažje in brez skrbi, smo poiskali odgovore na najpogostejša vprašanja, s pomočjo katerih boste spletna in druga kartična plačila opravljali bolj samozavestno, hitreje in brez težav.

Ali dvakrat prislonjena kartica pomeni dvakratno plačilo?

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko vam je trgovka na blagajni dejala "Prosim, še enkrat prislonite kartico." Ste se v tistem trenutku vprašali, ali to pomeni, da vam bo POS-terminal dvakrat zaračunal plačilo iste vrednosti? Če da, niste edini.

Skrbi glede brezstičnega plačevanja so odveč.

Brezstične kartice nam že nekaj časa omogočajo, da nam na blagajni svoje kartice ni treba več predati v roke blagajničarke, niti nam je ni treba vstaviti v POS-terminal, pač pa jo temu samo približamo. To nam omogoča večji nadzor nad svojim premoženjem, saj kartice ne potrebujemo predati v roke nepoznanim osebam. Hkrati pa to odpira tudi nove dileme, ali lahko plačilo izvedemo nevede, s tem ko se samo zadržujemo v bližini POS-terminala. Te skrbi so odveč. Kupec ne more »po nesreči« izvesti plačila, če se nevede preveč približa terminalu, saj mora biti plačilni terminal najprej aktiviran, da sploh lahko zazna prislonjeno kartico.

Tukaj pa se tudi skriva odgovor na zgornje vprašanje. Blagajničarka vas namreč ponavadi prosi, da ponovno približate kartico takrat, ko ste bili prehitri in kartico približali, še preden je bil plačilni terminal aktiviran, in zato vaše kartice ni zaznal, ko ste jo približali prvič. Tako jo lahko mirne vesti ponovno približate, plačilo bo namreč izvedeno samo enkrat.

Spletni nakup samo še ob uspelem preverjanju vaše identitete. Foto: Getty Images

Vas pri spletnem plačilu ni preusmerilo na naslednji korak?

Še lani smo spletne nakupe opravljali večinoma z vnosom kartičnih podatkov, z novim letom pa je začela veljati ureditev, po kateri je za večino plačil na daljavo potrebna še dvostopenjsko preverjanje naše identitete, pri katerem je potrebno uporabiti dva varnostna faktorja od treh. Brez tega banka plačilo zavrne. Način preverjanja identitete je prepuščen posameznemu ponudniku plačilnih storitev. Večina slovenskih bank omogoča preverjanje identitete prek njihove spletne, mobilne banke ali v mobilni denarnici. Aplikacija pa nato omogoča avtorizacijo z biometrijo (prstni odtis, obraz, oči oz. roženica, glas).

Ob neuspelem preverjanju vaše identitete bo banka plačilo zavrnila. Nekateri spletni trgovci vas bodo o neuspelem plačilu obvestili prek e-sporočila. Če pa imate v paketu pri banki vklopljeno tudi SMS-obveščanje, boste ob neuspelem plačilu na spletu nemudoma obveščeni tudi prek SMS-sporočila. Tako ste lahko prepričani, da sredstva niso bila pobrana z vašega računa, zato lahko postopek plačila začnete ponovno.

Pri podjetju Mastercard se zavedajo, da je varna in dosledna plačilna izkušnja ključna za optimalno nakupovanje. Storitev Mastercard Identity Check dodatno preveri vašo identiteto. Še večjo varnost in zaščito predstavlja Zero liability − nična odgovornost, s katero kot imetnik kartice niste odgovorni za nakupe, ki jih niste opravili sami.

21 odstotkov Slovencev je za svojo najbolj priljubljeno metodo plačevanja v prihodnjih petih letih izbralo mobilni telefon. Foto: Getty Images

Plačevanje s telefonom, kako poteka?

Pametni telefoni so odprli vrata mobilnim denarnicam. To ni mobilna banka, pač pa resnična denarnica, le da je naložena na vaš pametni telefon. V raziskavi MasterIndex je letos junija kar petina (21 odstotkov) anketiranih Slovencev za svojo najbolj priljubljeno metodo plačevanja v prihodnjih petih letih izbrala mobilni telefon.

Mobilna denarnica nam omogoča boljši nadzor nad vsemi sredstvi, uporabljamo pa jo lahko neodvisno od banke. Z njo lahko plačujemo račune, nakazujemo denar, poravnamo blagajniška in spletna plačila in celo plačila na bankomatih. Večina mobilnih denarnic to omogoča brezplačno, številne celo brez mesečnih naročnin.

Mobilna denarnica omogoča brezplačno nakazilo denarja prijatelju. Foto: Getty Images

Kako naložim denar na mobilno denarnico?



Večina mobilnih denarnic ponuja različne načine polnjenja: vplačilo gotovine,

samodejno ali enkratno polnjenje z bančnega računa,

nakazilo prijatelja,

polnjenje z UPN-nalogom ali

prenos denarja s kreditne kartice. Večina mobilnih denarnic ponuja različne načine polnjenja:

Zakaj potrebujem CVC-kodo in kje jo najdem?

Ob vseh spletnih plačilih moramo med drugim vnesti tudi CVC-kodo svoje kartice. Četudi imamo podatke o naši kartici že shranjene v naš brskalnik, nas bo pred spletnim plačilo ta vedno vprašal tudi po CVC-kodi, s čimer bo preveril, da smo res mi tisti, ki izvajamo plačilo, in ne nekdo drug, ki ga nismo pooblastili za to.

CVC-koda je trimestna številka, ki jo najdemo na zadnji strani kartice, poleg polja za podpis. Foto: Getty Images

Od tu tudi njeno poimenovanje, gre namreč za verifikacijsko kodo kartice, ki se imenuje tudi varnostna koda. Z njo so naši nakupi varnejši in naša sredstva bolj zaščitena. Če torej nekdo pozna številko naše kartice, mu ta podatek brez CVC-kode ne bo zadostoval, da bi lahko z našo kartico opravil spletno plačilo.

CVC-koda je ponavadi trimestna številka, ki jo večinoma najdemo na zadnji strani kartice, poleg polja za naš lastnoročni podpis. Nekatere kartice imajo napisanih več številk, v tem primeru so tri številke, ki jih potrebujemo, zadnje tri. Kadar kartica nima vpisane CVC-kode, to pomeni, da ni namenjena spletnim nakupom.

