V katerih čevljih bosta zaplesala Jagoda in Jurij?

Spoznajte kolekcijo čevljev 2019/2020

CCC Shoes & Bags je poljska maloprodajna veriga obutve, torbic in dodatkov, znana po veliki izbiri in dostopnih cenah. Ponudba za ženske, moške in otroke je primerna za vse priložnosti: športna obutev, obutev in torbice za vsakodnevne kombinacije, pa tudi za eleganten večerni videz.

Poznate občutek, ko najdete popolne čevlje ali torbico? Želite jih imeti za vedno, zato priporočamo usnjene predmete, ki jih boste lahko nosili več sezon.

Ženska kolekcija jesen/zima 2019/2020 je polna ženstvenih modelov gležnjarjev in škornjev, modnih "rockerskih" škornjev ter gležnjarjev z zakovicami in zaponkami, pa tudi elegantnih modelov vrhunske kakovosti. Novi blagovni znamki v tej sezoni sta DeeZee - ta je namenjena mladim ženskam, ki sledijo trendom in želijo biti "in" - in Gino Rossi, znamka, namenjena ženskam in moškim s prefinjenim okusom za čudovite modne kombinacije. Poleg tega imajo že dobro znane modele iz naravnega usnja znamke Lasocki, po katerih je CCC najbolj prepoznaven.

Kolekcija jesen/zima 2019/2020 sledi trendom in potrebam trga ter ponuja raznolikost v ponudbi in cenah, kar zagotavlja, da bo vsaka ženska našla tisto, kar išče: idealen par zase!

Kolekcija CCC za jesen in zimo 2019/2020 je zanj in zanjo. Ženska, moška in otroška obutev, torbice in modni dodatki so dostopni v prodajalnah CCC.

www.ccc.eu/si

Naročnik oglasnega sporočila je trgovina CCC.