Zakaj hujšanje boli?

Hujšanje je običajno pri večini ljudi povezano z bolečino. V večini primerov je zdravo hujšanje povezano z izbiro kvalitetne hrane in redne vadbe. Zakaj se ljudje potem redijo, so predebeli in taki ostajajo leta in leta?

Kaj je torej glavni problem, da ljudje ne shujšajo?

Šibkost karakterja ljudi je glavni razlog da ne shujšajo, ki pa je povezana:

s pomanjkanjem samodiscipline in samokontrole

s pomanjkanjem planiranja treningov in obrokov, ker to pač ni zabavno

ker ljudje niso pripravljeni malo potrpeti, da bi bili nagrajeni z nečim večjim

z odporom do sprememb in treninga

Še ne dolgo nazaj so bile vrednote, kot sta odločnost in vztrajnost bile zelo cenjene. Ljudje ne želimo slišati, da smo šibki, leni itd. Kako si lahko potem dovolimo, da vztrajamo v svoji šibkosti, ne da bi prešli sami sebe in začeli disciplinirano živeti?

Izgovori, izgovori, izgovori... nimam časa, bolečine v mišicah, nimam denarja, zdravstvene težave itd. Telo in psiha človeka se začne upirati spremembam. Seveda lahko pride do težav s poškodbami, vendar nekdo, ki je odločen shujšati, bo kljub poškodbam vztrajal in izbiral zdravo in nepredelano hrano ter se ne bo prenajedal s hrano, odpiral hladilnika ponoči ali zahajal v picerijo. Naredil bo vse kar je v njegovi moči, da bo do spremembe prišlo.

Foto: Getty Images

V svetu in družbi v kateri živimo, je biti enostavno nediscipliniran in predebel. Težje je ostati discipliniran in v dobri kondiciji. To zahteva odrekanje slabim razvadam in odločnost. Toda ravno ta odločnost človeka naredi boljšega. Noben trening in nobena dieta vam ne bo pomagala, dokler ne boste razčistili pri sebi in postali močna, odločna osebnost. Če ste predebeli, je to vaša napaka.