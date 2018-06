Zadnja skupna večerja za preobražene finaliste #video

V Portorožu so tekmovalci opravili zadnji izziv, kjer so pokazali ekipni duh. Zvečer pa sta jih čakali preobrazba in večerja v družbi najožje ekipe: Nataše Gorenc, Jana Kovačiča in Marka Potrča.

Ob prihodu v Portorož so bili vsi tekmovalci sproščene in prešerne volje. Kot kaže, so vse zamere pozabljene, saj so se tekmovalci pred zadnjim izzivom med seboj dogovorili, da ne bodo tekmovali, ampak bodo pokazali, da so se jih prijele besede Jana in Nataše – da je ekipni duh pomemben.

Kot se za bližajoči se finale spodobi, je tekmovalce zvečer čakalo še presenečenje in razvajanje hkrati. V luksuznem hotelu so se najprej spočili, nato pa jih je čakala popolna preobrazba.

Večer se je zaključil ob večerji z Markom, Natašo in Janom, kjer je tekla beseda o spominih na šov.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija bo v tem tednu na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21. uri, v petek ob 21. uri pa nas čaka VELIKI FINALE.