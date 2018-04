WC je najbolj zaželena postojanka Loserjev

The Biggest Loser Slovenija

Po včerajšnji skušnjavi s piščanci, ko so tekmovalci precenili svoje zmožnosti in ponovno ostali brez imunitete, sta bila večer in noč v hiši zelo pestra. WC je bil najbolj zaželena postojanka Loserjev.

"WC je bil to noč najbolj zaželena in obiskana destinacija," so povedali tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija. Zaradi napenjanja in slabosti so slabo spali, veliko je bilo spahovanja. "Pa smo mislili, da so noči težke zaradi smrčanja posameznikov," so se pošalili tekmovalci. Sicer pa se slabosti niso končale z današnjim jutrom, pač pa se bodo nadaljevale tudi čez dan. Na današnjem izzivu bo največji davek plačal vedno glasni Željko.

"Letošnji izzivi so veliko zahtevnejši od lanskih in zato morajo tekmovalci zares dati vse od sebe," sta prepričana tudi njihova trenerja Jan in Nataša, ki se že veselita tudi današnje preizkušnje za tekmovalce.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.