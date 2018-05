Vroča kri med tekmovalci: To ni bila poštena igra #video

The Biggest Loser Slovenija

Zmaga na izzivu je pripadla rdeči ekipi, modri pa so bili besni kot risi. "To ni bila poštena igra," je bil prepričan Željko. Strasti so se umirile ob podelitvi nagrad in kazni. Prve so bile sproščujoče, druge pa predvsem zelo zabavne.

Jutro se bo začelo čustveno. Tekmovalce bo pred jutranjim treningu obiskala Nataša, ko bodo misli tekmovalcev ob pogledu na slikice, ki so jih narisali otroci naših tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija, zaplavale k njihovim najmlajšim in najdražjim. To bo ganilo tudi Natašo. "Težko si predstavljam, da morajo biti tako dolgo ločeni od svojih otrok, še posebej zdaj, ko so tako majhni in skušaš loviti njihove vsakodnevne dogodivščine. To absolutno ni lahko, a tekmovalci vedo, da to, kar delajo, delajo tako zase kot za svoje družine, kar jih žene naprej," pravi trenerka.

Izziv na Bohinjskem jezeru je prinesel veselje v avtobusu, kjer sta se glasbenim radostim predajala največja prijatelja in tekmeca v šovu hkrati, Edo in Željko.

Jan je počitek namenil Katji, Simona pa je za ta izziv posodil rdečim, da je bil fair play in sta bili ekipi izenačeni. Izziv, kjer sta se ekipi pomerili v veslanju, je bil dinamičen in atraktiven. Skozi vijuganje mimo boj, zvonjenje s kravjim zvoncem, pobiranje žog in priveze sta jih vodila krmarja, kajakaša Peter Kauzer in Benjamin Savšek.

Zmagali so rdeči, modri so pa so bili besni kot risi, češ da so bili ogoljufani. Željko se je spet razjezil in povzdignil glas, nato pa mu je nasprotoval Edo. Glasen je bil tudi Rok, ki pravi, da se spozna na čolne, saj ima izpit zanje.

Po končanem izzivu je za zmagovalce sledila nagrada. Odšli so na razvajanje, kjer so bili deležni profesionalne masaže.

Modra ekipa je za kazen morala ostati doma in čistiti okna. Kljub temu pa so se nadvse zabavali, saj so se oblekli v "Fatime", kot se je izrazil Željko, ki se je poleg Roka oblekel v žensko.

