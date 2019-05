Vi odločate, kdo bo postal zmagovalec občinstva!

Kdo od tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija vas je najbolj navdušil in za koga ste najbolj stiskali pesti? Zakaj ne bi prav on postal zmagovalec občinstva? Glasujte in se potegujte za privlačne nagrade.

Glasovanje za zmagovalca občinstva bo potekalo in se zaključilo med finalno oddajo. Med vsemi, ki boste glasovali, bomo izžrebali 20 srečnežev, ki bodo prejeli praktično nagrado.

Za svojega favorita lahko glasujete preko:

USSD-glasovanja,

stacionarnega telefona (090),

SMS-glasovanja.

Cena enega glasu je 1,99 evra.

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v finalni oddaji The Biggest Loser Slovenija za zmagovalca občinstva

Finalna oddaja resničnostnega šova The Biggest Loser Slovenija bo nocoj ob 21. uri. Ne zamudite!

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.