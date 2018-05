Veselin Vujović v šali: Jaz sem brez napak #video

The Biggest Loser Slovenija

Eden najboljših rokometašev vseh časov in selektor slovenske rokometne reprezentance Veselin Vujović je znan kot izjemno čustven, karizmatičen in motivacijski človek, nocoj pa bo presenetil tudi tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija.

Kakšna bo njegova vloga, ali spremlja resničnostne šove ali pa ima pri njem mesto na televiziji le šport, je kdaj imel težave s prekomerno težo in kako se je lotil hujšanja, katera je njegova največja pregreha, kakšno mesto imajo v njegovem življenju karte, ali kdaj poprime za kuhalnico, kaj najraje je in kakšen je njegov najboljši motivacijski nasvet tekmovalcem? O vsem tem bo Veselin Vujović spregovoril v prispevku in v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu ob 21.00 na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.