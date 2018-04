Vau, tako je Vanesa videti danes! #foto

The Biggest Loser Slovenija

Tekmovalka prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija Vanesa Mesarec je resnično spremenila svoje navade in s tem tudi svoje življenje. Tudi po finalni oddaji nadaljuje svojo pot do vitkejšega stasa in danes tehta 85 kilogramov.

Vaneso Mesarec so gledalci prve sezone šova The Biggest Loser Slovenija spoznali, ko je imela skoraj 113 kilogramov. Ker s svojim videzom in posledično tudi z življenjem ni bila zadovoljna, se je odločila korenito spremeniti svoje navade in se znebiti odvečnih kilogramov.

Na začetku šova se je tehtnica ustavila na 112,8 kilograma, ob odhodu iz hiše The Biggest Loser Slovenija pa je Neska tehtala dobrih 100 kilogramov. Do finala je hotela priti pod 90 kilogramov, kar ji je vsekakor uspelo, saj je v finalni oddaji tehtnica pokazala 86,8 kilograma.

Z Mojco sta postali tesni prijateljici

Rezultat je odličen, a Neska nadaljuje z rednim gibanjem ter zdravim prehranjevanjem in ima pred očmi svoj dolgoročni cilj: doseči 70 kilogramov. Pri tem jo poleg družine motivira tudi dolgoletna prijateljica Sara in nekdanja sotekmovalka Mojca, s katero sta prav tako postali dobri prijateljici.

Vanesa je Mojco spremljala tudi na avdiciji za Novo zvezdo Slovenije, kjer Mojca sicer ni prepričala stroge žirije, vendar sta Nuška Drašček in Tomaž Mihelič v njej vseeno prepoznala talent in ji svetovala, naj v svoje petje vloži še več dela in vaj.

"To sta poleg družine meni najpomembnejši osebi, Mojčika in Sara," pravi Vanesa.

Tako Vanesa kot Mojca sta že dokazali, da znata stisniti zobe in vztrajati, zato verjamemo, da bosta tudi v prihodnje dosegali zastavljene cilje.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.