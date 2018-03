Tekmovalci The Biggest Loser Slovenija ponovno na hladnem

The Biggest Loser Slovenija

Po usodni Planici tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija ostajajo na hladnem, in to dobesedno.

Foto: Planet TV

Na vrsti je drugi izziv. Športni center Triglav Pokljuka je gostil tekmovalce druge sezone šova The Biggest Loser Slovenija. Ti so se pomerili v teku na smučeh in si ogledali biatlonsko streljanje, ki so ga pokazali naši olimpijci.

Foto: Planet TV

"Prav vsi smo uživali, čeprav je marsikdo med nami večkrat pristal na zadnji plati," so povedali naši junaki. Za nekatere med njimi je bilo to prvo srečanje s tekaškimi smučmi, ponovno pa so presenetili tudi rezultati. "Ni pomembno samo sodelovati, ampak tudi zmagati," je za še večjo spodbudo tekmovalcem povedal voditelj oddaje Marko Potrč.

Foto: Planet TV

Medtem ko je lani na izzivih pogosteje zmagovala Janova modra ekipa, je letošnja Natašina rdeča še bolj pljunila v roke. Ji je uspelo? Eden od trenerjev je bil nad svojo ekipo namreč navdušen, drugi pa je prepričan, da tekmovalci niso dali vse od sebe. Zmagovalni ekipi se obeta tudi nagrada. Katera znana in razvpita Slovenka se jim bo v prihodnjih dneh pridružila v kuhinji? Vse to preverite danes ob 21. uri na Planet TV.