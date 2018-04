Tekmovalci so se gnali do bruhanja, nato pa šok #video

Kobilarna Lipica je bila prizorišče tokratnega izziva tekmovalcev šova The Biggest Loser Slovenija. Obe ekipi sta se na nekakšnem poligonu gnali do zadnjih atomov moči, nato pa jih je med razglasitvijo zmagovalne ekipe pričakalo veliko presenečenje.

Obe ekipi sta že izkusili grenkobo poraza na izzivih, zato sta bili odločeni, da tokrat ne bo tako. Na trasi, ki je potekala po idilični pokrajini Kobilarne Lipica, so tekmovalce na poti čakale različne preizkušnje in naloge. Obe skupini sta res dali vse od sebe in kljub bolečinam premagovali meter za metrom.

Že tako zahteven izziv pa je bil za tekmovalce še bolj naporen zaradi včerajšnje skušnjave, saj so mnogi še vedno prebavljali in čutili posledice velike količine zaužite perutnine. Najslabše jo je na koncu preizkušnje odnesel Željko, ki je celo bruhal. Več v videu:

Novo presenečenje je sledilo med razglasitvijo zmagovalca izziva. Voditelj Marko Potrč je na presenečenje vseh tekmovalce najprej okaral, češ da se niso dovolj potrudili in da je razočaran nad njihovo zavzetostjo. Potem je razglasil, da člani rdeče ekipe niso poraženci, in ti so bili navdušeni, saj so mislili, da so zmagovalci. Celo nekoliko sprti Eva in Marta sta zgladili spor ...

...potem pa je Marko povedal, da je vse skupaj le malce potegnil za nos. Pojasnil je, da sta na tokratnem izzivu zmagali obe ekipi in da si vsi skupaj zaslužijo razvajanje v Portorožu. Veselje članov obeh ekip je bilo nepopisno.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.